Tom Holland: "Sotto il costume di Spider-Man sono nudo"

Tom Holland ha ammesso che il suo costume di Spider-Man, essendo particolarmente aderente, lascia ben poco spazio all'immaginazione. Di conseguenza l'attore, per entrare nella tuta rossa e blu, deve essere nudo, come ha confessato durante un'ospitata nello show Live with Kelly e Mark.

"Essenzialmente sono nudo in quei film perché il costume è così attillato", ha spiegato l'attore inglese. "È impegnativo. Non c'è motivo migliore per mettersi in forma che essere in un film che tutti gli altri guarderanno, quindi mi piace. Mi diverto davvero. Trovo che sia uno dei miei aspetti preferiti nel realizzare quei film. È davvero divertente mettersi in forma per un lavoro."

Il 28enne Tom Holland ha fatto la sua apparizione nello show per promuovere la sua nuova birra analcolica Bero e naturalmente per parlare del passato e del futuro di Spider-Man, confessando che ama molto incontrare i bambini con il costume indosso e vedere la meraviglia sui loro volti, specialmente quando riesce a ingannarli con il suo accento.

"Il mio accento li confonde davvero", ha detto. "Ogni volta mi chiedo; 'Devo usare il mio accento americano e parlare con loro in questo modo, o devo parlare usando il mio vero accento inglese?'."

Tom Hollan nei panni di Spider-Man

Cosa riserva il futuro a Tom Holland?

Naturalmente la curiosità del pubblico è tutta concentrata su Spider-Man 4, nuova avventura targata Marvel che vedrà Tom Holland di nuovo nei panni dell'Uomo Ragno. Durante un'ospitata da Jimmy Fallon, la star ha confermato che le riprese del nuovo cinecomic prenderanno il via in estate, evitando però di fornire ulteriori dettagli sul progetto in fase d sviluppo e sull'eventuale ritorno dei "colleghi" Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Tom Holland ha, inoltre, confermato l'ingaggio da parte di Christopher Nolan, che lo vuole nel cast del suo nuovo misterioso film a fianco di Matt Damon. La natura del progetto è ancora segreta anche se sui media circolano varie ipotesi su quale sarà il prossimo film di Nolan.