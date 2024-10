Tom Holland annuncia la sua birra analcolica: "In linea con il mio stile di vita e i miei valori"

Tom Holland ha parlato apertamente in passato del suo percorso per rimanere sobrio e la giovane star della Marvel ha ora annunciato di aver lanciato una birra analcolica, chiamata BERO.

Online è possibile acquistare la bevanda, ideata per essere in linea con le esperienze dell'attore.

L'annuncio di Tom Holland

Nel comunicato in cui annuncia il suo nuovo impegno professionale, Tom Holland ha dichiarato: "Per me BERO è personale. Dopo due anni dall'inizio del mio percorso per rimanere sobrio, volevo creare qualcosa che riflettesse il mio stile di vita e valori".

L'interprete di Peter Parker nei film di Spider-Man ha aggiunto: "Questa birra non è semplicemente per chi sta compiendo un percorso simile, ma per tutte le persone che apprezzano la qualità, l'artigianato e vivere la propria vita totalmente. BERO offre il gusto e l'esperienza di una miscela grandiosa e non ti chiede mai di accontentarti di qualcosa di meno".

La linea di birre analcoliche messe in vendita è ispirata ai luoghi legati all'infanzia di Tom: Kingston Golden Pils prende nome dalla città in cui è nato, Edge Hill Hazy IPA si ispira alla scuola dove ha frequentato le elementari, e Noon Wheat è un omaggio all'amato schnauzer di Holland.

Le confessioni della star

Tom aveva rivelato nel podcast di Jay Shetty che si era reso conto del suo problema con l'alcol quando si è ritrovato a pensare in modo ossessivo al desiderio di bere un drink: "Riuscivo a pensare solo a quello. Mi stavo svegliando pensandoci, controllando l'ora: 'Quando è mezzogiorno?'. Mi sono realmente spaventato".

L'interprete di Peter Parker si è quindi impegnato per liberarsi dalla sua dipendenza, riuscendoci, anche se non sempre senza difficoltà.