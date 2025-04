Sydney Sweeney sotto accusa per il look "inappropriato" al matrimonio della sorella di Glen Powell

Si torna a parlare del look di Sydney Sweeney. Non è passata inosservata la partecipazione della star di Euphoria al matrimonio della sorella dell'amico e collega Glen Powell per via di un abito che avrebbe attirato critiche.

Dopo aver cancellato il matrimonio col fidanzato Jonathan Davino, Sweeney è comparsa al fianco della co-star della romcom Tutti tranne te Glen Powell al matrimonio della sorella dell'attore con indosso un abito celeste semitrasparente a foggia di baby doll che ha diviso i fan. In molti lo hanno definito "inappropriato" per la cerimonia.

Matrimoni celebrati e matrimoni cancellati

Sydney Sweeney è apparsa raggiante al matrimonio della sorella di Glen Powell, Leslie, posando insieme alla sposa con indosso l'abito tanto discusso, composto da un corpetto stile corsetto e da una gonna lunga con volant.

A far discutere non è stata solo la forma dell'abito, ma anche il colore, un celeste tanto pallido da sembrare bianco. Una utente ha commentato: "ADORO Sydney, ma quell'abito è di un blu troppo chiaro per un matrimonio. La regola numero 1 per un matrimonio è NON INDOSSARE NIENTE CHE SI AVVICINI AL BIANCO".

Un altro utente ha scritto: "Portare Sydney Sweeney a un matrimonio è peggio che vestirsi di bianco, questo dovrebbe essere il giorno della sposa."

Tuttavia, molti hanno difeso l'attrice, dicendo che la sposa sembrava felice di avere Sweeney all'evento.

Qualcuno ha scritto su X, "Qualsiasi sposa che si offenda per un vestito blu non merita un matrimonio."

Un altro ha osservato, "È il colore che la sposa ha scelto per il ricevimento nuziale, anche gli uomini hanno lo stesso colore per le loro camicie."