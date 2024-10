Christopher Nolan: si intensificano i rumor sul suo prossimo film, ecco tutte le ipotesi

Dopo l'annuncio del rinnovato accordo tra Christopher Nolan e Universal, in molti fremono per conoscere i dettagli del nuovo lungometraggio dell'autore di Oppenheimer. Come da tradizione nolaniana, al momento il nuovo film è avvolto nel mistero più fitto, ma i media si lanciano in ipotesi. Ecco le tre più diffuse.

Il primo rumor, diffuso da World of Reel, riguarda la possibilità che Nolan si confronti col genere horror, ma due diverse fonti hanno confutato questa voce.

Maggiori dubbi si concentrano sulla seconda ipotesi, emersa su Reddit. La storia sostiene che il regista inglese starebbe attualmente lavorando con l'unità aeronautica della polizia di New York per realizzare un film d'azione futuristico ambientato a New York, incentrato su un poliziotto pilota di elicottero che dirige l'unità aeronautica negli Stati Uniti e sulla creazione di un elicottero super avanzato ma pericoloso, di cui un gruppo di terroristi si vuole impossessare.

Secondo l'articolato rumor, invece di far avere alla troupe una sceneggiatura, Christopher Nolan si sarebbe assicurato che ognuno di loro ricevesse versioni di "alta qualità" del film del 1983 Tuono blu con Roy Scheider, diretto da John Badham. La fonte si affretta, però, a specificare che il film non sarà un remake di Tuono blu, ma sarà fortemente ispirato ad esso. Nolan sarebbe un fan del film e questo sarebbe stato il suo punto di partenza per il nuovo progetto.

La terza voce, che l'Hollywood Reporter aveva smentito per poi tornare sui suoi passi, riguarda il progetto che Nolan starebbe cullando da tempo, il remake della serie inglese degli ann '70 The Prisoner, un'acclamata serie TV britannica degli anni '70. La scelta di Matt Damon, confermato come protagonista del nuovo lungometraggio, in questo caso sarebbe davvero perfetta.

Christopher Nolan: "Batman non possiede superpoteri, è uno che fa un sacco di flessioni"

Le certezze

Che cosa sappiamo finora del nuovo progetto di Christopher Nolan? Dopo la rottura con Warner Bros., Universal finanzierà il progetto che vedrà protagonista la star Matt Damon, qui alla terza collaborazione col cineasta dopo Interstellar (2014) e Oppenheimer. I dettagli della trama al momento sono rigorosamente tenuti segreti, anche se fonti anonime rivelano che le riprese del film dovrebbero iniziare all'inizio del 2025. Non ci rimane che restare in attesa di notizie ufficiali sul progetto che solletca l'interesse di milioni di cinefili.