Tom Holland sulla proposta di recitare nel film di Christopher Nolan: "Una telefonata che ti cambia la vita"

Tom Holland, durante la sua partecipazione alla trasmissione Good Morning America, ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film di Christopher Nolan.

La star dei film di Spider-Man ha infatti svelato la sua reazione alla telefonata del regista, paragonandola a quella ricevuta in cui lo si informava di aver ottenuto la parte di Peter Parker.

L'offerta di Nolan a Holland

Rispondendo a una domanda sulle notizie relative al film diretto da Christopher Nolan, il giovane attore ha dichiarato: "Quando l'opportunità si è presentata, si è trattata della telefonata di una vita. Mi ha ricordato l'esperienza di ricevere la chiamata relativa a Spider-Man 10 anni fa".

Christopher Nolan: il progetto con Tom Holland sarà un film di vampiri ambientato negli anni '20?

Tom Holland ha quindi aggiunto: "Si tratta di una cosa fantastica per me. Sono super orgoglioso e sono realmente, realmente entusiasta".

Holland sarà diretto dal regista di Oppenheimer

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la storia al centro della trama del prossimo lungometraggio e Tom ha fatto di tutto pur di mantenere il segreto e non lasciarsi sfuggire anticipazioni, come accaduto in altre occasioni.

La giovane star ha sottolineato: "Tutto quello che posso dire è che sono incredibilmente entusiasta. E, ovviamente, onorato. Ma è tutto ciò che posso dire perché, onestamente, è tutto quello che so".

Tra gli interpreti del film, prodotto da Universal, ci sarà anche Matt Damon. La data di uscita nelle sale è stata fissata al 17 luglio 2026.

Il ritorno di Spider-Man

Holland ha inoltre confermato che Spider-Man 4 verrà realizzato e che tutte le persone coinvolte sono sicure che l'idea alla base del nuovo capitolo della storia sia abbastanza forte da portarla sul grande schermo. Le riprese inizieranno nell'estate 2025.

Tom ha aggiunto: "L'idea è folle, è un po' diversa da tutto quello che abbiamo fatto in precedenza. Ma penso che i fan reagiranno davvero bene".