Tom Holland: il regista di Avengers: Endgame trolla l'attore per la sua tendenza allo spoiler

Sono passati anni da quando Tom Holland si è unito all'MCU nei panni di Peter Parker aka Spider-Man, regalando ai fan alcuni delle gaffe più esilaranti di sempre in termini di spoiler, ma Joe Russo non riesce ancor a smettere di trollare il giovane attore britannico per la sua lingua lunga.

Holland, insieme al co-protagonista Mark Ruffalo, è diventato famoso per essere riuscito a rivelare accidentalmente più di quanto avrebbe dovuto durante le sue interviste. In un video postato su TikTok dall'account di AGBO Films, il regista del MCU ha ricordato com'era difficile lavorare con Holland a causa della sua incapacità du mantenere i segreti.

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in una scena del film

Nel filmato il celebre cineasta pronuncia le seguenti parole: "E poi accade che... non lo so", riferendosi al fatto che ogni volta che Holland entrava in una stanza tutti smettevano immediatamente di parlare della trama della pellicola a cui stavano lavorando al fine di non rivelare niente che, in seguito, Tom avrebbe potuto spifferare per errore.

Durante il tour promozionale di Infinity War, Holland era praticamente tenuto al guinzaglio da Benedict Cumberbatch che lo accompagnava costantemente cercando di impedirgli di commettere degli errori. Negli anni successivi Holland è sicuramente migliorato moltissimo ma Joe Russo ricorda ancora fin troppo bene i giorni in un cui Tom era solito mettere a rischio la trama di alcuni dei film più grandi di sempre.