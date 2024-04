Zendaya e Tom Holland si sposano, fonte sicura: 'Stanno iniziando a pianificare'

Dopo essersi conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e Zendaya sono una coppia fissa dal 2021 e secondo quanto rivelato da una fonte sicura, i due starebbero cominciando a pianificare il proprio matrimonio.

"Si è parlato di matrimonio, ed è una realtà", ha dichiarato la fonte a People. L'attore britannico e la star di Euphoria, vincitrice di un Emmy, entrambi 27enni, si sono conosciuti girando insieme la trilogia di Sony e Marvel Studios su Spider-Man. Da allora, hanno mantenuto la loro storia d'amore per lo più privata.

"Non sono il tipo di star che mettono la loro vita insieme sui social media. Entrambi sono molto riservati", ha continuato la fonte, che ha aggiunto che l'attenzione su di loro quando sono sotto gli occhi di tutti "non è mai stata facile o comoda per nessuno dei due".

Per Zendaya, attualmente nelle sale di tutto il mondo con Challengers di Luca Guadagnino, di cui potete leggere la recensione, e Holland, che a maggio sarà protagonista del nuovo adattamento teatrale di Romeo e Giulietta nel quartiere West End di Londra, "il lavoro è importante e li tiene parecchio impegnati", ha specificato la fonte.

Nella sua recente intervista su Vogue, Zendaya si è aperta brevemente sulla loro relazione, raccontando come sia stato vedere Holland diventare celebre in tutto il mondo da un giorno all'altro dopo il suo primo film di Spider-Man.

"Eravamo entrambi molto, molto giovani, ma la mia carriera andava già a pieno ritmo, mentre la sua è cambiata da un giorno all'altro", ha detto l'attrice. "Un giorno sei un ragazzino e sei al pub con i tuoi amici, e il giorno dopo sei Spider-Man. Ho visto la sua vita cambiare davanti a lui", ha aggiunto, "Ma l'ha gestita in modo davvero splendido".