Tom Holland: il servizio fotografico fa paura, l'attore rischia di prendere fuoco (VIDEO)

Tom Holland ha realmente rischiato di prendere fuoco durante un servizio fotografico di cui è stato protagonista, come dimostra un video apparso online!

L'interprete di Peter Parker viene mostrato nel filmato mentre è seduto tranquillamente in riva al mare su una sedia avvolta dalle fiamme, situazione che sembra fin dall'inizio poco sicura.

Il protagonista di Spider-Man: Far From Home nel video sembra tranquillo fino a quando, a causa del vento che aumenta di intensità, le fiamme si avvicinano troppo e iniziano a sfiorarlo. Tom Holland scatta quindi immediatamente in piedi, riuscendo a evitare delle possibili conseguenze fisiche.

Il servizio fotografico è stato realizzato per il magazine Man About Town, senza far notare il rischio corso dalla giovane star. Tra i commenti molti fan hanno però notato il passaggio "infuocato", facendo diventare virale il breve estratto apparso su YouTube.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà proprio dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).