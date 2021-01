Fantastici 4, Kevin Feige: "È triste sapere che Tony Stark e Reed Richards non si incontreranno nel MCU"

Il Tony Stark - Iron Man di Robert Downey Jr. ha detto il suo addio al MCU in occasione di Avengers: Endgame, e come sappiamo, non sarà parte delle prossime fasi del MCU. Questo vuol dire che Tony non avrà modo di incontrare il Reed Richards - Mr. Fantastic del film attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios, e la cosa rattrista un po' Kevin Feige.

Durante un'intervista con Cinemablend, il Presidente e CCO dei Marvel Studios ha così risposto al reporter che gli chiedeva se trovasse triste il mancato incontro tra i due personaggi: "Sì. Sapete, come hanno sempre fatto anche i fumetti, ciò che erediti è la continuità di quel determinato momento nel tempo in cui si sta svolgendo quella storia, ed è lì che ci troviamo noi. Quindi sì".

Detto questo, considerando l'espansione del Multiverso già annunciata per il sequel di Doctor Strange e da quanto sembra essere trapelato finora sul terzo capitolo di Spider-Man, e come lo stesso Feige ha più volte ribadito parlando della Marvel... È forse il caso di lasciarci con un "mai dire mai". O almeno, non escludiamo del tutto la possibilità che un giorno Robert Downey Jr. (o un Iron Man alternativo?) possa condividere lo schermo con il Reed Richards del MCU, che si tratti di flashback, universi paralleli o quale che sia l'espediente eventualmente scelto.

Al momento, nessun annuncio di casting è stato fatto in merito al film che sarà diretto da Jon Watts, ma tra i favoriti del web il nome che spunta più spesso tra i fancast è quello di John Krasinski, abbinato a quello della moglie Emily Blunt, che in molti vorrebbero vedere interpretare la supercoppia Richards-Storm.