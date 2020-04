Tom Holland sente la mancanza del "marito" Jake Gyllenhaal e condivide un divertente video

Tom Holland sente la mancanza di Jake Gyllenhaal e ha condiviso un divertente video girato durante la promozione di Spider-Man: Far From Home.

Tom Holland ha condiviso un divertente video con cui spiega di sentire la mancanza di "suo marito" Jake Gyllenhall, interprete di Mysterio in Spider-Man: Far From Home.

La giovane star ha infatti pubblicato un breve filmato girato nei giorni in cui stava viaggiando in giro per il mondo con l'amico e collega per promuovere il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker.

Nel divertente filmato appare anche il fratello del giovane attore dei film dedicati all'Uomo Ragno e Tom Holland intraprende con lui una complicata sfida, suscitando l'entusiasmo di Jake Gyllenhaal.

Le riprese del nuovo lungometraggio dedicato alle avventure di Peter Parker avrebbero dovuto iniziare tra qualche settimana e Mysterio ha perso la vita in Spider-Man: Far From Home, tuttavia molti fan sono convinti che il personaggio ritornerà in qualche modo sugli schermi.

Il protagonista Tom Holland aveva recentemente rivelato di aver letto la sceneggiatura della nuova avventura di Peter Parker e aveva dichiarato: "La trovo folle e sono super felice. Gireremo il film a luglio ad Atlanta".

Kevin Feige aveva anticipato: "Sarà divertente vedere Spidey di nuovo nel suo ambiente naturale, fuori dall'ombra di Tony e degli altri Avengers, indipendente e un eroe a se stante. A ora dovrà affrontare questi problemi che non sono legati alle lotte con gli Avengers come Captain America: Civil War, o all'arrivo di alieni come accaduto in Avengers: Infinity War. Il film si concentrerà e si baserà su Peter".

La distribuzione del film prodotto da Sony e Marvel, per ora, rimane fissata per il 16 luglio 2021.