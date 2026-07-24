Tom Holland interpreterà Fred Astaire: "Farò tutte le scene di ballo, cerco sfide che mi spaventino"

Intervistato da Good Morning America, Holland ha raccontato di essere combattuto tra entusiasmo e timore davanti all'enorme responsabilità di portare sullo schermo una delle più grandi icone della storia del musical.

Archiviati i tour promozionali di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland è già proiettato verso quella che definisce una delle sfide più impegnative della sua carriera. L'attore interpreterà infatti Fred Astaire, in un biopic annunciato ormai cinque anni fa,, ma ora ha rivelato di aver già iniziato le prime prove di danza.

Nessuna controfigura: Holland ballerà in prima persona

L'obiettivo dell'attore è quello di ricreare il più possibile lo stile di Astaire, evitando qualsiasi scorciatoia tecnica. "Appena finirò questi tour promozionali tornerò direttamente in sala prove. Ho già fatto le prime sessioni di allenamento e mi hanno riempito sia di entusiasmo sia di assoluto terrore, perché ho ancora tantissimo lavoro da fare per rendere davvero giustizia a Fred. Niente controfigure. Voglio eseguire personalmente tutti i numeri di danza e girarli in un'unica ripresa, proprio come avrebbe fatto lui."

Tom Holland in una sequenza

Una scelta che rende il progetto ancora più ambizioso, considerando il livello tecnico e atletico raggiunto da Astaire nel corso della sua carriera.

Holland ha spiegato che l'uscita ravvicinata di The Odyssey e del nuovo Spider-Man rappresenta, simbolicamente, la conclusione della prima fase della sua carriera. "Mi sembra di aver chiuso il primo capitolo del mio percorso. Adesso voglio affrontare ruoli più maturi e cercare sfide che mi facciano davvero paura."

Una delle prove più difficili della sua carriera

Il biopic dedicato a Fred Astaire risponde perfettamente a questa esigenza. Per Tom Holland non si tratta di un territorio completamente sconosciuto. Prima di conquistare Hollywood, l'attore aveva infatti debuttato nel musical Billy Elliot nel West End londinese, esperienza che richiedeva un'intensa preparazione nella danza.

Un ritratto di Tom Holland

L'attore, però, ammette di aver abbandonato quella disciplina subito dopo. "Uno dei miei più grandi rimpianti è aver smesso di ballare dopo aver finito Billy Elliot." Il film su Fred Astaire gli sta offrendo l'occasione di recuperare quel percorso interrotto anni fa. "Sono tornato persino nello stesso studio di danza nel centro di Londra dove provavo per Billy Elliot. È stato davvero emozionante."

Dopo aver interpretato Spider-Man, affrontato l'epica omerica in Odissea e consolidato il proprio posto tra i giovani protagonisti di Hollywood, Holland sembra intenzionato a mettersi nuovamente alla prova con un ruolo completamente diverso.

Il biopic dedicato a Fred Astaire si preannuncia così come uno dei progetti più impegnativi della sua carriera, chiamando Holland non solo a recitare, ma anche a confrontarsi con il talento e l'eleganza di una leggenda assoluta del cinema musicale.