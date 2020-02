Tom Holland ringrazia Disney per Onward: "Sono il ragazzo più felice del mondo"

La partecipazione come doppiatore a Onward ha reso Tom Holland pazzo di gioia: l'attore ha infatti ringraziato pubblicamente Disney per la splendida opportunità.

Con Onward a brevissima distanza dall'uscita in sala, Tom Holland continua a girare il mondo con il press tour del film, che regala sempre momenti di grande divertimento. L'ultima dichiarazione dell'attore, che nella versione originale presterà la voce a uno dei protagonisti, è diretta a Disney ed è un ringraziamento per l'opportunità avuta.

Onward: un momento del film

Insieme al collega e amico Chris Pratt, con il quale Tom Holland vuole addirittura giocare a D&D, l'attore che ha vestito la tuta di Spider-Man stavolta interpreta vocalmente un elfo, che con il fratello avrà la possibilità di scoprire la magia e riportare sulla Terra il padre scomparso, permettendogli di vedere come sono cresciuti i figli. L'avventura con i poteri magici dei due non sarà completamente in discesa, ma questo non li fermerà dal provare a tutti i costi a riconnettersi con il genitore, anche se solo per 24 ore.

Insieme a Tom Holland e Chris Pratt, nel cast del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Onward - oltre la magia - ci sono anche Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Ali Wong, Lena Waithe e Mel Rodriguez, che purtroppo non potremo apprezzare in originale. La versione italiana sarà comunque doppiata da famosi personaggi e attori. Nel cast dei doppiatori annunciati ci sono infatti Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favi J, Raul Cremona e David Parenzo.

Tra una gag e l'altra, Tom Holland ha trovato il modo per tornare serio e rivolgere un ringraziamento molto sentito a Disney per il suo ruolo in Onward. La didascalia della foto pubblicata sul suo profilo Instagram recita: "Nella vita è bene fissarsi dei traguardi e avere tappe fondamentali. Una tappa fondamentale per me è stata far parte di un film Pixar e non posso ancora credere che sia diventata realtà. Grazie a Disney per avermi reso di nuovo il ragazzo più fortunato del mondo."