Tom Holland e Chris Pratt vogliono giocare a D&D con gli Avengers

L'universo Marvel è proprio una grande famiglia, così Tom Holland e Chris Pratt, come bravi fratelli o compagni di giochi, vogliono organizzare una nuova squadra per avventurarsi nel mondo di D&D! L'intenzione sarebbe quella di coinvolgere anche i compagni e colleghi degli Avengers, per poi filmare e condividere l'esperienza con i fan.

Durante la premiere di Onward, IGN ha chiesto a Tom Holland se ha mai giocato a D&D. L'attore rivela di non averlo mai fatto, ma aggiunge che insieme all'amico Chris Pratt aveva proprio pensato di organizzare una serata di gioco, magari coinvolgendo i compagni di cast dei film degli Avengers: "Sarebbe fantastico. Vorremmo filmarci perché sarebbe veramente divertente."

L'amore per D&D è qualcosa che coinvolge grandi nomi di Hollywood da sempre. Tra gli attori che si dedicano abitualmente al gioco ci sono per esempio Matthew Lillard e Deborah Ann Woll, ma anche Joe Manganiello, che spesso gioca insieme a Vince Vaughn e al wrestler Big Show. Manganiello è diventato praticamente una leggenda per le sue serate a tema Dungeons & Dragons, tanto da essere citato in diverse serie tv, come in Big Bang Theory.

Joe Manganiello gioca a D&D in The Big Bang Theory

La passione per D&D è tornata a nuova vita anche grazie al revival nerd anni '80 di prodotti culturali come Stranger Things, ma per i veri giocatori è un passatempo che non si è mai estinto. Adesso i fan di Tom Holland e Chris Pratt possono aspettare con ansia le testimonianze della loro personale sessione di D&D. Chi parteciperà al gioco tra i personaggi degli Avengers? Verrà usata una versione tradizionale del gioco o una delle nuove estensioni dedicate ai Marvel Super Heroes?