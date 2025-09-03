Tom Holland si trasforma nel nuovo corto targato LEGO per ricordare di 'non smettere mai di giocare'

Tom Holland, interprete di Peter Parker nei film dedicati alle avventure di Spider-Man, è il protagonista di un nuovo corto ideato per promuovere i prodotti targati LEGO.

Nel video condiviso online, in cui appaiono anche i suoi fratelli Sam e Harry, l'attore si cala nei panni di diversi personaggi per ricordare l'importanza del gioco.

Un corto per celebrare la voglia di giocare

La nuova campagna LEGO ha il titolo Never Stop Playing e, in 2 minuti, mostra vari personaggi interpretati da Tom Holland. La star dei film Marvel diventa così un inventore, un anziano, un giocatore di calcio e il CEO di un'azienda per celebrare l'importanza di giocare e, soprattutto, ricordare come a ogni età sia importante farlo.

Nel corto l'attore, grazie al trucco e agli effetti speciali, si ritrova coinvolto in situazioni e ambientazioni davvero diverse tra loro, unite dalla scelta di continuare a giocare e dagli iconici mattoncini LEGO.

Ecco il video condiviso online:

Le dichiarazioni di Holland

La giovane star del cinema, attualmente impegnata nelle riprese di Spider-Man: Brand New Day, commentando il suo coinvolgimento nel corto ha spiegato: "Spero che questo cortometraggio che ho realizzato con LEGO Group dimostri l'idea che giocare sia un modo per esprimere chi siamo, a prescindere dall'età".

Tom Holland ha aggiunto: "Per me si è sempre trattato di un importante elemento di esplorazione del mondo e accettare l'ambiente in cui mi trovo. Che sia su un set o semplicemente stia trascorrendo il tempo con mio fratello e i miei amici, cerco di introdurre un elemento di gioco in tutto quello che faccio".

LEGO Group ha invece sottolineato: "Questa campagna è stata creata per puntare l'attenzione e rafforzare l'importanza del gioco creativo, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie e gli adulti. Con Tom Holland come nostro nuovo playmaker, siamo elettrizzati nel dimostrare che giocare è senza tempo, ha un importante impatto, ed è più essenziale che mai".