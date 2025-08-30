Spider-Man: Brand New Day, Marvel conferma un numero ancora maggiore di cattivi nel nuovo film

Negli ultimi mesi, Spider-Man: Brand New Day ha catturato l'attenzione dei fan con il suo futuro ritorno trionfale al cinema dopo quasi cinque anni di assenza. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo film Marvel introdurrà un numero di cattivi ancora maggiore rispetto a quanto ipotizzato in precedenza, confermando l'intenzione dello studio di esplorare strade più oscure e intense nella vita di Peter Parker.

Il protagonista, interpretato da Tom Holland, sarà accompagnato da una serie di antagonisti iconici, tra cui The Punisher, The Scorpion, Tombstone e Boomerang, in un mosaico di battaglie che arricchiranno l'esperienza del pubblico e mostreranno l'evoluzione del costume e delle abilità dell'Uomo Ragno.

La lista dei cattivi che potrebbe apparire

Tra i cattivi confermati dalle indiscrezioni figurano Scorpion, Tombstone, Tarantula, Boomerang, Ramrod, oltre a The Punisher e Hulk, con la possibilità che altri antagonisti vengano aggiunti in un secondo momento. Alcuni di questi nemici potrebbero apparire in brevi sequenze o in montaggi iniziali, simili a quelli visti in I Fantastici 4: Gli Inizi, creando un collage di sfide per Spider-Man senza appesantire la trama principale.

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Questo approccio consente a Marvel di popolare le strade di New York con un alto numero di minacce, evidenziando come l'Uomo Ragno sia passato dall'affrontare pericoli locali a proteggere la città da vere e proprie calamità.

Collaborazioni inaspettate e camei

Oltre ai nemici, il film vedrà Spider-Man allearsi o scontrarsi con personaggi come The Punisher, con il quale Peter dovrà gestire sfide che richiederanno astuzia e coraggio. Alcune indiscrezioni suggeriscono la possibile introduzione del simbionte Venom, aprendo la strada a Mac Gargan nei panni di un futuro antagonista. Questa scelta narrativa permetterà di creare continuità con le future pellicole e approfondire la mitologia del personaggio.

Spider-Man: Homecoming, una nuova foto del film

Il titolo Brand New Day riprende l'era controversa dei fumetti in cui l'Uomo Ragno ricomincia da capo dopo la fine del matrimonio con Mary Jane Watson, tornando a vivere con l'identità segreta. Elementi chiave di quell'epoca, come Harry Osborn resuscitato e nuovi alleati, potrebbero influenzare alcune scelte narrative. Il film manterrà comunque un equilibrio tra i fan di lunga data e il nuovo pubblico, introducendo nemici iconici e nuove sfide senza appesantire la trama.

Il regista Destin Daniel Cretton, già noto per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, guiderà il progetto insieme agli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers. Accanto a Tom Holland, il cast include Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Zendaya, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas, con voci che indicano la possibile partecipazione di Florence Pugh di Thunderbolts.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026. Le prime indiscrezioni sul numero elevato di cattivi e sulle alleanze sorprendenti hanno già acceso l'entusiasmo dei fan, che attendono con ansia di scoprire come l'Uomo Ragno affronterà le nuove sfide e proteggerà Manhattan dalle minacce più pericolose.