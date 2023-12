Tom Holland: 'Benedict Cumberbatch mi ha insegnato a piangere a comando'

Tom Holland svela di aver chiesto aiuto alla sua co-star di Spider-Man: No Way Home Benedict Cumberbatch per imparare a piangere a comando.

Tom Holland ha imparato a piangere per finta grazie a Benedict Cumberbatch. Durante un recente evento della SAG-AFTRA Foundation per promuovere la sua ultima serie Apple TV+ The Crowded Room, Tom ha raccontato l'aneddoto che coinvolge la sua co-star di Spider-Man: No Way Home.

"Benedict Cumberbatch è una persona a cui ho chiesto spesso consigli sulla recitazione. Ho attraversato una fase in cui facevo davvero fatica a piangere, anche nella mia vita privata. Questo mi condizionava molto sul set, perché mi preoccupavo tantissimo, soprattutto mi preoccupavano le scene di pianto", ha detto Holland.

Timothée Chalamet svela: "Tom Holland ha visitato il set di Dune Parte 2"

Il trucco di Benedict

Tom ha spiegato come Benedict gli abbia insegnato a superare questa paura e a piangere a comando mentre lavoravano insieme sul set di Edison - L'uomo che illuminò il mondo del 2017.

"La tecnica che mi ha insegnato è questa specie di cosa che riesce a fare con il diaframma, che è quasi come ridere. Probabilmente sto svelando i suoi segreti e non dovrei. Faceva questa cosa in cui simulava una risata e respirava molto velocemente e credo che questo portasse l'emozione che gli serviva in superficie. Ho iniziato a farlo e ora adoro le scene di pianto. Mi piace, mi sento davvero sicuro di me. È qualcosa che sento davvero di avere a portata di mano. Non devo più attingere a esperienze passate o a questioni personali, il che è davvero importante, soprattutto per uno show come questo", ha concluso l'attore.

Tom Holland è protagonista della serie Apple TV + The Crowded Room che ha debuttatp il 9 giugno sulla piattaforma streaming. Dopo aver girato la serie Holland ha annunciato l'intenzione di prendersi un anno di pausa dalla recitazione.