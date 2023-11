Loki avrà una stagione 3? La risposta del produttore

La seconda stagione di Loki è giunta al termine negli ultimi giorni e, sebbene Tom Hiddleston l'abbia definita "la fine di un viaggio durato ben 14 anni", in molti sperano ancora in una terza stagione dello show. A rispondere alle richieste dei fan ci ha pensato di recente il producer Kevin Wright.

Loki 3, ci sono possibilità?

"Dirò due cose che probabilmente vanno in contraddizione. Abbiamo sempre trattato questa seconda stagione come se fosse l'ultima e, da un punto di vista creativo, era la cosa più logica da fare. In questo modo potevamo concentrarci al massimo per raccontare la miglior storia possibile. Che ci sia o meno una terza stagione di Loki non spetta a noi dirlo. Siamo pronti a rispondere alle richieste della Marvel, ma penso che si tratti di un mondo fantastico con grandi personaggi" ha dichiarato ai microfoni di Collider. "E se ci fosse un'altra storia coerente da raccontare, noi saremmo pronti a farlo".

Loki, spiegazione del finale della Stagione 2: ci sono scene post-credit?

Loki avrà un ruolo importante in Avengers: Secret Wars?

Secondo recente indiscrezioni il Loki di Tom Hiddleston potrebbe avere un ruolo molto importante nel mega crossover Avengers: Secret Wars, atteso nelle sale nel 2027. Considerando come nel finale della stagione 2 Loki possegga il potere di alimentare un Multiverso infinito, è molto probabile che tale ipotesi si tramuti in realtà.

E parlando del suo futuro nell'MCU, Tom Hiddleston ha confermato che il suo ritorno nei panni di Loki è tutt'altro che escluso.