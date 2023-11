The Life of Chuck, per Tom Hiddleston 'ha lo stesso calore de Le ali della libertà'

Nel corso della sua recente partecipazione al podcast Happy Sad Confused, Tom Hiddleston ha parlato del suo nuovo film, ovvero The Life of Chuck, ennesimo adattamento di Stephen King targato Mike Flanagan, e lo ha paragonato a Le ali delle libertà.

Hiddleston ha elogiato la "straordinaria sceneggiatura" del regista, che in qualche modo gli ha ricordato Le ali della libertà del 1994, a sua volta tratto da un'altra novella di King.

"Quello che mi piaceva di questo materiale e dei racconti in circolazione era che aveva lo stesso cuore dello Stephen King che aveva scritto Le ali della libertà", ha detto Hiddleston. "C'è un calore e una sorta di spirito che è davvero dalla parte della vita nella storia, a cui mi sono davvero legato quando l'ho letta. Era una sceneggiatura straordinaria. Mi ci sono immedesimato immediatamente. Quando ci siamo incontrati, ho detto: 'È fantastico. Posso venire a farlo?' E sì, ci siamo divertiti molto".

Le riprese di The Life of Chuck, tratto dal racconto If It Bleeds di King, sono iniziate lo scorso ottobre dopo aver ricevuto una deroga dalla SAG-AFTRA, che ha permesso al cast di girare il film nonostante lo sciopero degli attori.

Tom Hiddleston e Mark Hamill star di The Life of Chuck, diretto da Mike Flanagan da una storia di Stephen King

Lo scorso 17 novembre, Mike Flanagan ha confermato su X che la produzione era stata ufficialmente completata: "Questo film è stato un piccolo miracolo tenace fin dall'inizio e sono per sempre in debito con questo cast e questa troupe meravigliosi", ha scritto. "Questo film è molto speciale per me e non vedo l'ora di condividerlo con il mondo".

Flanagan è reduce dal successo de La Caduta della Casa degli Usher, miniserie Netflix ispirata al racconto di Edgar Allan Poe.