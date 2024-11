Tom Hardy e Aaron Taylor-Johnson sul set, al via le riprese del thriller Sangue e neve

Hanno preso il via le riprese di Blood on Snow, adattamento del romanzo thriller di Jo Nesbo che vede protagoniste le star britanniche Tom Hardy e Aaron Taylor-Johnson. A dirigere il progetto, sceneggiato dallo stesso scrittore, è Cary Fukunaga, tornato al lavoro dopo l'allontanamento forzato seguito alle accuse di molestie sessuali piovutegli addosso nel 2022.

La storia, ambientata nella Oslo degli anni '70, vede due leader di bande rivali in lotta per il controllo del territorio. Protagonisti della storia saranno la star di Peaky Blinders e Venom Tom Hardy e Aaron Taylor-Johnson, che prossimamente vedremo nei panni di Kraven il Cacciatore nell'omonimo cinecomic Sony. Secondo quanto anticipato, Blood on Snow (in italiano Sangue e neve), uscirà nel 2025.ù

La sinossi

Tom Hardy sorridente

Hoffman (Tom Hardy) ha un sicario di fiducia, Olav (Aaron Taylor-Johnson), un killer freddo ed efficiente, perfetto per il lavoro. Ma sotto il suo apparente distacco si celano un'intelligenza inaspettata e un codice morale incrollabile plasmato da un'infanzia complicata. Quando Hoffman ordina che sua moglie venga assassinata, i principi di Olav si scontrano con la sua lealtà. Invece di premere il grilletto, escogita un piano che lo rende il prossimo obiettivo di Hoffman e, non avendo un posto sicuro a cui rivolgersi, stringe un'alleanza che lo pone nel cuore della mortale guerra tra bande di Oslo. Un tempo violento sicario, la scelta di Olav lo rende un improbabile eroe in un mondo in cui nessuna buona azione rimane impunita.

Tra i romanzi di Jo Nesbo portati sul grande schermo figura l'acclamato Headhunters e L'uomo di neve, interpretato da Michael Fassbender. Questa è la sua prima incursione nella sceneggiatura per il cinema anche se ha all'attivo la scrittura di tre serie per la tv norvegese, incluso il biopic su Leonard Cohen So Long, Marianne.