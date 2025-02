Benedict Cumberbatch sostituirà Tom Hardy nel cast di Sangue e neve, diretto da Cary Fukunaga

Le riprese di Blood on Snow, adattamento del romanzo Sangue e neve, stanno per iniziare e Tom Hardy ha dovuto rinunciare al progetto a causa di impegni presi in precedenza.

Benedict Cumberbatch sostituirà Tom Hardy nel film Blood on Snow, diretto da Cary Fukunaga e tratto dal romanzo scritto da Jo Nesbø intitolato in italiano Sangue e neve.

II cambiamento tra gli interpreti è stato reso necessario a causa di alcuni impegni presi in precedenza dall'attore e che gli hanno reso impossibile essere disponibile nelle prossime settimane.

Cosa racconterà il film diretto da Fukunaga

Le riprese di Blood on Snow stanno per iniziare in Lituania e la produzione ha quindi annunciato che gli interpreti dell'adattamento del libro saranno, oltre alla new entry Benedict Cumberbatch, anche Aaron Taylor-Johnson, Eva Green, Emma Laird e Ben Mendelsohn.

Al centro della trama ci sarà Olav (Taylor-Johnson), un killer che viene ingaggiato da un boss mafioso con il compito di uccidere sua moglie, che lo sta tradendo. Quando Olev si convince di essersi innamorato della donna e non la uccide, il protagonista dà il via a una catena di eventi dalle tragiche conseguenze che potrebbe portare a una sanguinosa guerra tra criminali.

Secondo le indiscrezioni delle fonti di Variety, Cumberbatch dovrebbe avere la parte di un boss mafioso chiamato Fisherman.

Cumberbatch sostituirà Hardy

Nesbo ha scritto la sceneggiatura insieme a Ben Power. Nel team della produzione ci sono anche Mike Larocca e Michael Schaefer di Department M, oltre a Cary Fukunaga, Nesbo, Tracey Seaward, Niclas Salomnsson e Dean Baker.

Cumberbatch, recentemente, ha recitato nella miniserie Eric e ha fatto parte del cast del prossimo film di Guy Ritchie, Wife and Dog.

Green è invece stata la star dell'action movie Dirty Angels, Laird è tra i protagonisti di Mayor of Kingstown e The Brutalist, mentre Mendelsohn ha interpretato Christian Dior nella serie The New Look.