Tom Hanks svela i suoi film preferiti di tutti i tempi (ce n'è anche uno di Kubrick)

L'attore ha svelato i suoi film preferiti di tutti i tempi, che includono in gran parte film iconici degli anni Sessanta, tra cui due vincitori del premio per il miglior film.

In un video realizzato per il profilo Twitter di Letterbox, Tom Hanks ha condiviso i suoi film preferiti di tutti i tempi, mostrando una certa propensione per il cinema degli anni '60.

L'attore è stato intercettato durante il red carpet dell'anteprima di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson che lo vede nel cast e per la prima volta diretto dal regista texano.

Dopo aver inizialmente esitato, spiegando come i suoi gusti siano cambiati moltissimi da quando era solo un bambino di 10 anni, Hanks ha iniziato citando il classico di Stanley Kubrick del 1968, 2001: Odissea nello spazio, aggiungendo: "Lo guardo ancora un paio di volte all'anno".

Dopo averci pensato ancora un po', il due volte Premio Oscar ha elencato gli altri titoli rimanenti: I migliori anni della nostra vita (1946), A Hard Day's Night - Tutti per uno (1964) e Un uomo da marciapiede (1969).

Tutti i film preferiti di Hanks sono usciti prima che iniziasse la sua carriera d'attore. Tuttavia, tutti sembrano aver plasmato i suoi gusti e le scelte che ha fatto nel corso della sua carriera.

In una precedente intervista, Hanks ha anche rivelato che ci sono alcuni ruoli della sua filmografia che ama decisamente poco.