Tom Hanks, Steve Martin, Martin Short e un solo bagno: i tre uniti da un'insolita colonscopia

Tom Hanks ha raccontato una curiosa tradizione condivisa con Steve Martin e Martin Short: la vigilia della colonscopia si trasforma in una gara tra amici per resistere più a lungo prima di correre in bagno.

Non tutte le amicizie hollywoodiane nascono sui red carpet, alcune si consolidano in situazioni decisamente meno glamour. Tipo prima della colonscopia. Tom Hanks ha raccontato una curiosa tradizione che da anni condivide con Steve Martin e Martin Short: ritrovarsi insieme la sera prima della colonscopia e trasformare la preparazione all'esame in una vera e propria competizione. Un rituale che, tra carte da gioco e battute, è diventato ormai un appuntamento fisso per il trio.

Una serata tra amici prima della colonscopia

Ospite del programma di Jimmy Kimmel, Tom Hanks ha spiegato che ogni volta che arriva il momento dei controlli medici lui, Martin e Short si riuniscono per affrontare insieme la vigilia della colonscopia. Niente cene elaborate o feste particolari: sul tavolo finiscono gelatine consentite dalla dieta pre-colonscopia e la famosa soluzione da bere per prepararsi alla procedura.

Tom Hanks in una scena

La preparazione alla colonscopia prevede una dieta particolare e l'assunzione di una soluzione che serve a svuotare completamente l'apparato digerente. Una procedura che pochi definirebbero piacevole, ma che il trio ha deciso di affrontare con ironia. Secondo quanto raccontato da Hanks, il gioco consiste nel cercare di resistere il più a lungo possibile prima di correre in bagno. Mentre il preparato inizia lentamente a fare effetto, i tre amici continuano a giocare a carte e a provocarsi a vicenda, in attesa del momento inevitabile.

L'attore ha spiegato che la gara viene presa sorprendentemente sul serio. Nessuno vuole essere il primo ad arrendersi e la tensione cresce con il passare delle ore. Alla fine, però, tutti si trovano a pronunciare la stessa frase: "Devo andare subito". Una resa inevitabile che ogni volta scatena risate e prese in giro.

Il segreto del "colon di ferro"

Quando Jimmy Kimmel gli ha chiesto chi fosse il campione assoluto della competizione, Hanks non ha mostrato alcuna esitazione. Con un gesto silenzioso ha indicato se stesso, sostenendo di possedere un vero e proprio "colon di ferro". In realtà questa curiosa usanza non è una novità assoluta. Già alcuni anni fa Martin Short aveva raccontato che la serata si svolge abitualmente a casa di Steve Martin. Il programma è sempre lo stesso, con un dettaglio che rende tutto ancora più complicato: nella casa di Martin c'è un solo bagno.

Tom Hanks in una scena

Lo stesso Short aveva scherzato sulle conseguenze di questa situazione, descrivendo il clima della serata come una miscela tra una festa tra amici e una prova di sopravvivenza. Il mattino successivo i tre si recano insieme in clinica per l'esame e, una volta terminato tutto, festeggiano con un pranzo e qualche margarita.

Dietro l'aneddoto resta anche un messaggio che Hanks ha voluto ribadire con convinzione: per quanto possa sembrare un controllo fastidioso, la prevenzione resta fondamentale. E se affrontarla con un pizzico di leggerezza aiuta, allora anche una colonscopia può trasformarsi in un'occasione per condividere qualche risata tra amici.