Tom Hanks protagonista di una reunion a sorpresa con Wilson a una partita di baseball

Tom Hanks è stato protagonista di una divertente 'reunion' durante la partita di baseball tra i New York Yankees e i New York Mets che si è svolta sabato sera.

La star del cinema è stata infatti al centro di un simpatico momento ispirato a Cast Away e a Wilson, il 'compagno di viaggio' del protagonista che si ritrovava da solo su un'isola deserta.

L'incontro con Wilson

L'attore era seduto sugli spalti del Citi Field quando la mascotte dei Mets, Mr. Met, si è avvicinata per fargli una sorpresa.

Tom Hanks ha infatti scoperto divertito l'omaggio al film arrivato nelle sale nel 2000, esclamando "Wilson!" e interagendo con la mascotte che era stata 'truccata' per fare un omaggio a Cast Away.

Il legame tra Hanks e lo sport

Il premio Oscar è un grande fan del baseball ed è spesso presente alle partite dei Los Angeles Dodgers, dove viene avvistato in tribuna intento a seguire i match e tenere d'occhio i punteggi segnandoli a mano.

Tom, in alcune interviste, ha inoltre raccontato che da ragazzino aveva più volte guadagnato i suoi primi risparmi vendendo noccioline e bibite durante le gare del team di atletica della sua città, l'Oakland Athletics.

Hanks, nella sua lunga carriera, ha inoltre avuto modo di interpretare il manager di un team di baseball in occasione del film Ragazze vincenti (negli ultimi anni adattato anche in una serie di cui potete leggere la nostra recensione), in cui aveva la parte di Jimmy Dugan.

Nel lungometraggio del 1992 diretto da Penny Marshall si raccontava la storia di un gruppo di ragazze che, durante la seconda Guerra Mondiale, sono impegnate in un campionato di baseball al femminile.

Dugan è un ex campione la cui carriera è stata segnata da un infortunio ed è ora un alcolista. Jimmy, inizialmente, non crede che le donne possano riuscire nel baseball, tuttavia avrà modo di ricredersi.