Tom Hanks e Robin Wright ringiovaniti nelle foto del film Here

Tom Hanks e Robin Wright sono i protagonisti di Here, il film di Robert Zemeckis tratto dalla graphic novel di Richard McGuire, ecco le prime foto.

Grazie al sito di Vanity Fair è possibile vedere le prime foto di Tom Hanks e Robin Wright nel film Here diretto da Robert Zemeckis, potendo scoprire il modo in cui i due attori sono stati ringiovaniti e invecchiati.

Nel film ci saranno infatti scene ambientate alcuni decenni fa, seguendo l'evoluzione dei protagonisti.

Cosa racconterà Here

La storia, tratta dalla graphic novel di Richard Mcguire, ha al centro Richard (Tom Hanks), seguendolo da quando ha 80 anni e ritornando indietro nel tempo, mostrando anche i momenti in cui si innamora e sposa Margaret (Robin Wright), oltre a dare spazio agli anni in cui la coppia cresce i propri figli nella casa in cui è cresciuto.

Nel film diretto da Robert Zemeckis ci sono anche un veterano della seconda Guerra Mondiale e ora diventato venditore (Paul Bettany) e sua moglie Rose (Kelly Reilly), che si trasferiscono in una nuova casa, ritrovandosi alle prese anche con molta rabbia e incapacità di esprimere le proprie emozioni. Il film darà inoltre spazio ai cambiamenti della società, mostrando come i personaggi affrontano le nuove libertà a disposizione delle nuove generazioni e altri cambiamenti importanti nella vita quotidiana, mentre i figli diventano adulti e i genitori anziani.

Uno scatto dal set

Hanks e Wright ringiovaniti grazie agli effetti speciali

Michelle Dockery e Gwilyn Lee avranno la parte dei primi abitanti della residenza, un pilota di aerei e sua moglie, mentre David Fynn e Ophelia Lovibond saranno un inventore e una modella degli anni '20, Nicholas Pinnock e Nikki Amuka-Bird arriveranno nella casa dopo i personaggi di Hanks e Wright. Il lungometraggio proporrà delle scene che mostrano anche il periodo prima della costruzione dell'abitazione e la tribù di nativi americani che vivevano in quell'area, arrivando persino alla preistoria.

La storia verrà mostrata da un punto di vista fisso, senza mai muovere la telecamera, spostarla o effettuare zoom, dando spazio ai cambiamenti in scena che sottolineano lo scorrere del tempo, situazione che permette di compiere una meditazione sulla mortalità e sull'esistenza umana.

Un compleanno mostrato nel film

La scena del matrimonio

Larry Crowne: Tom Hanks ha rimborsato il biglietto a una coppia di fan insoddisfatti

I retroscena del film

Rose e Al sono i nomi dei genitori di Zemeckis, anche se il filmmaker ha voluto chiarire che non c'è niente di autobiografico ed è stata un'idea dello sceneggiatore Eric Roth.

Il regista, parlando della trasformazione fisica compiuta grazie agli effetti speciali, ha sottolineato che funziona solo grazie alle performance dei suoi attori, che hanno saputo cambiare la propria postura, la voce e i dettagli della propria interpretazione dei personaggi.

Una scena ambientata a Natale

L'idea del film è nata alla fine del lavoro su Pinocchio, quando Zemeckis ha svelato a Hanks che aveva in mente un progetto totalmente unico basato sulla graphic novel. L'attore l'ha quindi acquistata e letta, rimanendone conquistato.

I due amici e collaboratori, insieme a Roth, hanno quindi deciso di mettersi alla prova e Robert ha ribadito: "Penso che sia quello che rende la storia speranzosa. Fino a quando stai respirando, puoi sempre provare a realizzare i tuoi sogni".

Il regista e le star