Tom Hanks: "Non potrei mai fare il cattivo, sono un bravo ragazzo e non saprei fingere"

La star Tom Hanks parla della sua carriera e confessa di non essere in grado di interpretare un cattivo.

Tom Hanks è un bravo ragazzo, talmente bonario da non essere in grado di interpretare un cattivo, visto che non saprebbe fingere cattiveria. L'attore ha messo di non essere adatto per ruoli malevoli e villani, ammettendo di essere un uomo gentile e benevolo.

La star ha sempre mostrato la sua gentilezza nei confronti dei fan e anche con i suoi personaggi, come ha dichiarato in una recente intervista al New York Times: "Ho capito molto tempo fa di non riuscire a incutere paura a nessuno. Ora, è diverso dall'essere gentile, sai? Penso di possedere un velo di mistero. Ma non ostilità o cattiveria. Non li capisco i cattivi, perché in generale richiedono un certo grado di cattiveria che non credo di poter interpretare"

La star di Forrest Gump ha spiegato come ha utilizzato il suo temperamento piacevole per andare avanti nella sua carriera: "Pensavo che la cosa da fare fosse vivere l'attimo più che portare avanti un'idea. Ho usato più e più volte la capacità di persuadere qualcuno o un gruppo di persone, senza cattiveria, è iniziata quando ero molto giovane come autodifesa, ma poi si è trasformato in un tipo di manipolazione, perché non mi rendevo conto di essere bravo"

Tom Hanks sarà prossimamente al cinema con A Beautiful Day in the Neighborhood, film diretto da Marielle Heller ispirato alla vera storia di Fred Rogers, icona della televisione americana, autore e protagonista del famoso show per ragazzi Mister Rogers' Neighborhood.