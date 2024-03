Here: il film di Robert Zemeckis con star Tom Hanks e Robin Wright ha una data di uscita

Tom Hanks e Robin Wright sono i protagonisti di Here - Qui e Sony ha rivelato che il nuovo film diretto da Robert Zemeckis ha ora una data di uscita negli Stati Uniti.

Il progetto verrà distribuito inizialmente a New York e Los Angeles il 15 novembre, per poi venir inserito nella programmazione di altre città dal 22 e infine in tutti i cinema americani dal 27 novembre.

Di cosa parla Here

Here rappresenta il primo progetto realizzato dal team composto dagli attori Tom Hanks e Robin Wright, dal regista Robert Zemeckis e dallo sceneggiatore Eric Roth dai tempi di Forrest Gump, arrivato sul grande schermo nel 1994.

Al centro della trama ci sono alcune famiglie e un posto speciale dove abitano. Attraverso le varie generazioni, il racconto "cattura l'esperienza umana nella sua forma più pura". Alla base del progetto c'è la graphic novel di Richard McGuire.

La sinossi della versione letteraria spiega: "Qui è ieri, è ora, è sempre. È la storia di un luogo e di ciò che vi è accaduto nel corso di centinaia di migliaia di anni; è un unico racconto composto di attimi vicini e distanti, intrecciati, incastrati, sovrapposti; è la fitta trama della storia di questo mondo, che prende forma di fronte alla prospettiva fissa dell'angolo di un salotto. Pubblicato per la prima volta nel 1989 come ministoria di sole sei pagine sulla rivista "Raw", Qui si è imposto immediatamente come un'opera in grado di spalancare al fumetto nuove e prima di allora inimmaginate possibilità di espressione e destinata a ispirare intere generazioni di artisti".

Nel team della produzione ci sono Zemeckis, Jack Rapke, Derek Hogue e Bill Block. Nel cast ci sono anche Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery.

Il film dovrà affrontare nelle sale la concorrenza rappresentata da Oceania 2 e Wicked. Per ora non è stato svelato quando è prevista la distribuzione a livello internazionale, che sarà curata da Miramax.