Questo amato film con Tom Hanks torna al cinema in IMAX per il 30° anniversario

In occasione del trentennale, questo film cult con Tom Hanks rivive sul grande schermo con una riedizione in IMAX per un'esperienza visiva inedita.

Apollo 13, il celebre film con Tom Hanks diretto da Ron Howard, si prepara a tornare nei cinema in una versione tutta nuova. In occasione del 30° anniversario, il capolavoro ambientato nello spazio sarà riproposto in formato IMAX per la prima volta dal 2002, offrendo agli spettatori l'occasione di rivivere l'emozione della missione fallita più famosa della NASA con una qualità visiva senza precedenti.

Apollo 13 ritorna in sala: ecco la data ufficiale della riedizione

Il film sarà distribuito nuovamente a partire dal 19 settembre 2025, esclusivamente nei cinema dotati di tecnologia IMAX. Si tratta di un ritorno speciale per una pellicola che, oltre al successo commerciale e di critica, ha segnato una tappa storica anche per la tecnologia cinematografica: fu infatti il primo titolo di Hollywood a essere rimasterizzato digitalmente con IMAX DMR nel 2002.

Apollo 13: un primo piano di Tom Hanks

Ambientato nel 1970, Apollo 13 segue le vicende della missione spaziale statunitense che avrebbe dovuto portare per la terza volta l'uomo sulla Luna. A bordo della navicella, Jim Lovell (Tom Hanks) guida l'equipaggio composto da Jack Swigert (Kevin Bacon) e Fred Haise (Bill Paxton). Quando un'esplosione danneggia gravemente il modulo di servizio, l'obiettivo cambia radicalmente: l'unica missione diventa sopravvivere e tornare a casa.

Accanto ai tre protagonisti, troviamo Gary Sinise nel ruolo dell'astronauta Ken Mattingly, Ed Harris nei panni del direttore di volo Gene Kranz e Kathleen Quinlan nel ruolo della moglie di Lovell. La regia è affidata a Ron Howard, su sceneggiatura di William Broyles Jr. e Al Reinert. Il film è prodotto da Brian Grazer, storico collaboratore di Howard.

Gary Sinise in una scena del film Apollo 13

Distribuito originariamente dalla Universal Pictures nel 1995, Apollo 13 si è affermato subito come un successo globale, incassando oltre 355 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 52 milioni. Oltre al consenso del pubblico, ha ottenuto nove nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Attore non protagonista (Ed Harris) e Miglior Attrice non protagonista (Kathleen Quinlan), vincendo due statuette per Miglior Sonoro e Miglior Montaggio.