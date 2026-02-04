Apollo 13, quella volta che Ron Howard si ritrovò su di giri per errore sul set: "Colpa dei farmaci"

Ron Howard visse una disavventura imbarazzante sul set di Apollo 13, uno dei suoi film più acclamati degli anni '90. Il regista, vincitore di un premio Oscar, raccontò di un fatto accaduto durante le riprese di una scena all'interno di un aereo a gravità zero.

La sequenza venne preparata per ricreare le scene ambientate nello spazio e Ron Howard era impegnato proprio nelle riprese di una scena all'interno dell'abitacolo insieme alla troupe e parte del cast che ha lavorato al film.

Ron Howard accidentalmente drogato in Apollo 13

"Abbiamo finito per usare questo aereo a gravità zero che compie parabole per ricreare l'assenza di peso e svolgere test scientifici e l'addestramento degli astronauti. Abbiamo passato 13 giorni lì dentro con la troupe. Prendevamo un piccolo cocktail chiamato Scopedex, che è metà scopolamina e metà Dexedrine".

Primo piano di Tom Hanks in Apollo 13

Howard ha spiegato: "La scopolamina calma lo stomaco ma tende a farti addormentare, mentre la Dexedrine ti mantiene operativo. Una volta ci stavamo preparando a partire e abbiamo preso lo Scopedex, o almeno io l'ho preso, avevamo tutto pianificato, e poi c'è stato un guasto al motore e non siamo potuti decollare". Il problema è che lo Scopedex, se assunto in un ambiente non a gravità zero, ha una conseguenza imprevista.

"Tutti ridevano a crepapelle di me, perché ero sotto l'effetto della roba e quando sei lassù, con l'adrenalina, non senti davvero nulla, non avverti alcuno sballo, ma a quanto pare correvo in giro [iperattivo] dicendo: 'ok, quindi non possiamo, ma potete portare una telecamera qui, abbiamo il set, useremo il modellino, va bene, potete illuminarlo, Tom, dai!'. Mi guardavano tutti come se dicessero: 'qualcuno colpisca questo tizio con un martello, per favore'".

Il kolossal di Ron Howard sulla spedizione Apollo 13

Il lungometraggio, uscito nelle sale cinematografiche nel 1995, è ispirato al libro Lost Moon, scritto dall'astronauta Jim Lovell e Jeffrey Kluger. Apollo 13 racconta la storia vera della missione NASA verso la Luna del 1970 che venne abortita a causa di un incidente che mise in pericolo la vita dei tre astronauti.

Nel cast principale del film Tom Hanks nel ruolo di Jim Lovell, Kevin Bacon nel ruolo di Jack Swigert, Bill Paxton nel ruolo di Fred Haise, Gary Sinise nel ruolo di Ken Mattingly e Ed Harris, candidato all'Oscar, nel ruolo di Gene Kranz.