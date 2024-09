Apollo 13: una Steelbook Vault Edition in 4K UHD davvero spaziale

Nuova edizione Vault Edition per l'avvincente film con Tom Hanks: una bellissima steelbook, un video 4K eccellente, un audio devastante (soprattutto in inglese) e i soliti buoni extra, ma con una mancanza.

Ci sono film che a rivederli non ci si stanca mai. Uno di questi è sicuramente Apollo 13, un must assoluto per chi vuole rivivere l'incredibile avventura dell'omonima navicella datata 1970, quando tre astronauti (con Tom Hanks a interpretare il comandante Jim Lovell) in rotta verso la luna subirono una sequenza di avarie alla navicella costringendoli ad annullare l'allunaggio, ma soprattutto a combattere una battaglia disperata per sopravvivere e ritornare sulla terra.

Tom Hanks nei panni di Jim Lovell

Non a caso il film di Ron Howard aveva già ricevuto l'onore di una Vault Edition, ricca anche di gadget, ed era entrato a far parte di quella collezione di celebri film che hanno fatto la storia del cinema proposti in edizioni Premium Ultra Limitate. Adesso Apollo 13 è uscito in una Vault Edition versione slim più agile ed economica, sempre targata Universal e distribuita da Plaion Pictures, sempre con la versione video 4K UHD, e sempre caratterizzata da un'edizione elegante e molto particolare, con in più la confezione steelbook ma senza gadget accessori.

Slipcover trasparente e una suggestiva Steelbook dall'artwork accattivante

La cover della Vault Edition di Apollo 13

Partiamo dunque dalla confezione indubbiamente molto suggestiva di questa nuova Vault Edition di Apollo 13. Ci troviamo infatti di fronte a una bella e robusta slipcover trasparente localizzata in italiano, all'interno della quale troviamo una bellissima steelbook con creatività originale a cura di Matt Ferguson & Florey di Vice Press. All'interno della confezione metallica due dischi, uno con il film nella versione 4K UHD e l'altro con il film in blu-ray HD, disco che contiene anche i tanti extra.

La Vault Edition di Apollo 13 con la steelbook

Lo splendido video 4K UHD di Apollo 13 è davvero spaziale

Gary Sinise in una scena di Apollo 13

Questo per quanto riguarda la forma, ma l'aspetto tecnico principale del film è il video e il boost dato dalla versione 4K UHD è di quelli importanti. Perché il girato su pellicola risulta estremamente più bello e convincente, in qualche modo regala una sensazione più cinematografica, con tanto di grana naturale e strutturale perfettamente conservata e riprodotta. C'è ovviamente un notevole balzo sul piano del dettaglio, e non si tratta solamente di primi piani più porosi, rugosi e definiti, ma anche una notevole maggior nitidezza nell'ambiente angusto della navicella dove spiccano le complesse apparecchiature elettroniche, e poi le tute spaziali, gli equipaggiamenti, i computer e la sala controllo di Houston.

L'equipaggio si prepara ad andare a bordo dell'Apollo 13

C'è anche una maggior profondità nelle scene in spazio aperto, mentre l'HDR rende più ricca e intensa la tavolozza cromatica, con colori più brillanti e un nero convincente, oltre a un contrasto perfettamente calibrato. Visti gli anni sulle spalle del film, non siamo di fronte al video 4K migliore mai vista, ma quello che abbiamo potuto ammirare è comunque un signor spettacolo e soprattutto un tangibile miglioramento rispetto al blu-ray, tanto da poterlo definire, restando in tema, di livello spaziale.

Apollo 13 e la frase "Houston, abbiamo un problema": chi la disse?

Audio italiano avvincente, ma il DTS:X inglese è una vera bomba

Ed Harris è il grande protagonista nella sala controllo di Houston

Sul fronte audio è decisamente marcata la differenza fra la pur buona traccia italiana in DTS 5.1 e quella originale in DTS:X Master Audio, nettamente più potente, dettagliata e generosa nell'energia dei bassi. Come detto la traccia italiana è comunque di buon valore, con una spazialità apprezzabile nei tanti momenti più concitati e spettacolari, dialoghi molto puliti, una bella resa delle comunicazioni radio e un soddisfacente apporto dell'asse posteriore. Insomma un mix ben realizzato, con decisi interventi anche del sub.

Bill Paxton, Kevin Bacon e Tom Hanks a bordo della navicella

La traccia inglese però è davvero incredibile e oltre a vantare una dinamica notevolmente più elevata e un utilizzo più incisivo dei surround, sfrutta anche la verticalità ed è ricchissima di piccoli ma essenziali effetti sonori, tra cui minimi ronzii e segnali acustici. Il meglio comunque lo dà nelle scene del lancio, in quelle dell'incidente e nel rientro, catapultando lo spettatore in mezzo a un vorticoso ciclone di effetti, con un sub che trasmette un'energia a tratti devastante. La calda resa della bella colonna sonora e l'angoscia creata dalle comunicazioni fra terra e navicella, completano un reparto tutto da gustare.

Gli extra: due ore di contributi, ma sempre gli stessi e con una mancanza

Le convulse operazioni nella sala controllo di Houston

Per quanto riguarda gli extra, sul disco 4K troviamo solamente i due commenti audio, uno del regista Ron Howard e uno di Jim Lovell e della moglie Marylin. Il blu-ray all'interno della confezione non è quello dell'edizione del ventennale e quindi, al contrario di quanto riportato in fascetta, non c'è il contributo Apollo 13: venti anni dopo, una retrospettiva che era stata prodotta per l'occasione. Per il resto, oltre ai due commenti audio, ritroviamo i vecchi contributi in SD, a partire da La luna perduta: il trionfo di Apollo 13, un ottimo speciale di quasi un'ora che approfondisce la vera vicenda e la lavorazione del film con interviste e curiosità, coinvolgendo cast, troupe e anche gli astronauti reali. Troviamo poi La conquista dello spazio: la Luna e oltre, altro documentario di circa 50 minuti che racconta le tappe dell'avventura spaziale fin dagli inizi, tra trionfi e difficoltà. Troviamo quindi I 13 fortunati: la storia degli astronauti, una dozzina di minuti con le vicende dei reali protagonisti della storia. Essendo poi il vecchio blu-ray, troviamo anche la modalità Ucontrol che porta a una serie di contributi testuali in inglese.