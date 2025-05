Tom Cruise ha terrorizzato Paul Thomas Anderson sul set di Magnolia, ecco in che modo

In quella che è una delle sue performance drammatiche migliori in carriera, Cruise ha anche spaventato il regista con una richiesta

Nel corso della retrospettiva del British Film Institute sulla sua carriera, Tom Cruise ha raccontato un aneddoto sulle riprese di Magnolia che ha quasi mandato nel panico il regista Paul Thomas Anderson.

"All'inizio non c'era tutto il monologo. Non c'era, c'erano solo un paio di frasi e ricordo che ero preoccupato per questo", ha ricordato Cruise in riferimento al celebre monologo che lo vede protagonista nel film e che gli è poi valso una nomination ai Premi Oscar.

Il momento in cui Cruise sale sul palco nei panni dell'oratore motivazionale ed esperto di seduzione Frank T.J. Mackey pone le basi per tutto ciò che succedere in seguito con il personaggio e non solo, quindi Cruise sapeva che doveva essere perfetto in quelle sequenze.

La richiesta di Tom Cruise a Paul Thomas Anderson

Magnolia: un primo piano di Tom Cruise

"Gli ho detto: 'Senti, vieni a casa mia, facciamo le prove del guardaroba'. Ricordo che mi voleva con camicie e cachi di IZOD. Io dissi: 'Non credo che sia questo il tipo. Lascia che ti mostri cosa mi dice l'istinto", ha raccontato. Così Anderson è andato, solo per scoprire che Cruise aveva già creato l'intero personaggio.

Magnolia: Jeremy Blackman in una scena del film

"Gli ho detto: 'Siediti qui nella mia sala di proiezione'. L'ho accesa, avevo tutta la musica e ho praticamente scritto il monologo di apertura, la mia versione", ha continuato Cruise. "Gli ho detto: 'Lascia che ti mostri cosa farò', e lui era letteralmente seduto, e io avevo un palco, con l'illuminazione e i grandi altoparlanti, e mentre lo facevo, potevo vedere la sua faccia, che diceva: 'Che caz...?!'".

"La cosa bella è che il personaggio si evolve a partire da quel monologo. Poi ogni giorno riscrivevamo quei monologhi e io avevo una lista di cose... Guarda, io faccio delle ricerche... ma io creo i personaggi in questo modo. Ti viene da dire: 'Posso farlo', e ci lavori sopra", ha detto Cruise.

Il successo del personaggio di Tom Cruise in Magnolia

L'azzardo ha chiaramente funzionato, dato che Cruise è stato l'unico membro del cast del film a ricevere una nomination agli Academy Awards del 2000. Anderson è stato anche nominato per la migliore sceneggiatura originale e "Save Me" di Aimee Mann è stata nominata come migliore canzone originale.

Magnolia è rimasto a mani vuote, ma resta uno dei migliori lavori delle rispettive carriere di Cruise e Anderson. Purtroppo, si tratta anche dell'ultima nomination agli Oscar come attore per Cruise, che in precedenza si era visto nominare per Nato il quattro luglio e Jerry Maguire; nel 2023 ha ricevuto una nuova nomination ma come produttore di Top Gun: Maverick.