Tom Cruise racconta com’è nato il monologo più iconico di Magnolia

Tom Cruise è noto per girare personalmente le sue acrobazie spettacolari, ma pochi sanno che in almeno un'occasione si è cimentato anche nella scrittura.

L'attore, protagonista del franchise Mission: Impossible, ha raccontato un retroscena sorprendente durante un incontro al BFI Southbank con Edith Bowman, in cui ha parlato del nuovo capitolo della saga The Final Reckoning e della sua lunga carriera.

Il monologo di Magnolia

Nel corso della conversazione, Cruise ha ricordato l'esperienza sul set di Magnolia, film diretto da Paul Thomas Anderson, definito dallo stesso regista come "il miglior film che abbia mai fatto". In particolare, l'attore ha svelato di aver scritto lui stesso l'ormai celebre monologo del suo personaggio, Frank T.J. Mackey.

Magnolia: un primo piano di Tom Cruise

Cruise ha spiegato che inizialmente il monologo non esisteva: "C'erano solo poche battute. Così ho invitato Paul a casa mia per una prova costumi e gli ho mostrato una mia proposta. Avevo preparato tutto: musica, atmosfera... e ho improvvisato il discorso. Era la mia visione di Mackey", ha raccontato. "Paul mi guardò e disse: 'Ma che diavolo?'. E io risposi: 'Per me, questo è il personaggio'".

Da quel momento, i due hanno lavorato fianco a fianco per modellare la voce e le sfumature di Mackey, rendendolo uno dei personaggi più memorabili del film. Cruise ha sottolineato come il suo processo creativo parta spesso da un'intuizione forte: "Faccio sempre molte ricerche, ma a un certo punto mi affido all'istinto. Quando la macchina da presa parte, sento che è il momento giusto per entrare nel personaggio e dare tutto".

Mission: Impossible - The Final Reckoning, nel frattempo, ha incassato quasi 354 milioni di dollari a livello globale, confermando il duraturo appeal di Cruise al cinema. Un successo che si somma a quattro decenni di carriera inarrestabile.

"È un onore e un privilegio", ha dichiarato l'attore durante l'intervista. "Sono grato a tutti coloro che mi hanno seguito e continuano a farlo. Vivo un sogno, ogni giorno".