Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 ha salvato un cameraman che stava scivolando da un treno in corsa

Tom Cruise, ormai esperto nella realizzazione di scene d'azione, sul set di Mission: Impossible 7 ha aiutato un cameraman in difficoltà su un treno in corsa.

Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno venendo completate nel Regno Unito e Tom Cruise, durante le riprese di una scena d'azione sul tetto di un treno in corsa ha aiutato un cameraman in difficoltà che stava pericolosamente scivolando, salvandolo così da una caduta.

L'interprete di Ethan Hunt ha prontamente afferrato l'uomo i cui movimenti erano ostacolati dalla telecamera sollevandolo verso l'alto in modo che ritrovasse l'equilibrio.

Tom Cruise, nelle spettacolari sequenze emerse dal set di Mission: Impossible 7, è stato impegnato nella realizzazione di uno scontro con un villain del nuovo capitolo delle avventure dell'agente segreto. Sul treno in corsa saranno coinvolti anche i personaggi di Hayley Atwell ed Esai Morales.

Il regista Christopher McQuarrie ha inoltre condiviso uno scatto che ritrae Ethan Hunt in un momento di difficoltà, cogliendo l'occasione per ringraziare le autorità locali che hanno permesso di girare quel passaggio della storia e gli abitanti di Levisham, in Yorkshire, per l'accoglienza calorosa e piena di gentilezza. Il filmmaker ha annunciato inoltre che il cast e la troupe ritorneranno a breve per girare ulteriori sequenze, aggiungendo l'hashtag #MI7MI8 che sembra quindi confermare che alcune scene potrebbero essere realizzate per l'ottavo capitolo del franchise action.

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.

Mission: Impossible 7, nonostante i numerosi ritardi nelle riprese, dovrebbe arrivare nelle sale il 19 novembre.