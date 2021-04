Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul tetto di un treno in corsa: il video dello stunt

Tom Cruise è uno sei più noti stakanovisti di Hollywood. Ciò che è noto, tra l'altro, è che l'attore non utilizza stuntmen nemmeno nelle scene più rischiose. Ad esempio, sul set di Mission: Impossible 7, Cruise ha avuto modo di rendersi protagonista di una scazzottata dall'alto di un treno in corsa, come potete vedere nel video qui sotto.

Un breve video caricato da un utente su Instagram mostra la star di Mission: Impossible 7 in cima al tetto di un treno intento a prepararsi per la ripresa di una scazzottata. Secondo quanto riportato da Pagesix, la sequenza in questione è stata girata nello Yorkshire e si aggiungerebbe alle scene ad alto tasso di adrenalina di cui Tom Cruise si rende solitamente protagonista.

Sulla base di quanto detto da alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7, durante le riprese del film, Tom Cruise si sarebbe trasformato in un vero e proprio incubo per i presenti sul set. Un tecnico ha raccontato a The Sun: "Molti di noi avrebbero gradito un periodo di pausa per fare visita ai nostri affetti. Tom, però, è completamente ossessionato all'idea della fine delle riprese. Si tratta della persona più determinata che esista. Non lo ferma nessuno. A volte, però, diventa un incubo".

A quanto pare, Tom Cruise ha voluto evitare ulteriori ritardi alla produzione di Mission: Impossible 7 garantendo il rispetto delle norme sanitarie. In occasione di una recente puntata di The Graham Norton Show, Tom Cruise si è soffermato a discutere sull'utilizzo degli stunt e sulle numerose ossa rotte ripagate in divertimento.