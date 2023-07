Tom Cruise sta preparando diligentemente il suo film nello spazio: 'Vedremo che fine farà'

Archiviato Mission: Impossible, Tom Cruise è pronto per volare letteralmente nello spazio e girarci un film. Il budget di produzione? Circa 200 milioni di dollari.

Tom Cruise è tornato alla carica del grande schermo con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, film che sta ottenendo consensi molto positivi di critica e pubblico, ma non ha abbandonato il progetto di un lungometraggio nello spazio. Il film, diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow) ha un ingente budget di 200 milioni di dollari, ma non si conosce ancora la data di inizio della sua produzione.

A parlarne è stato proprio Cruise ai microfoni di Variety durante la premiere del nuovo Mission: Impossible. "Ci stiamo lavorando da tempo e lo faremo non appena saremo pronti. Vedremo che fine farà. Adesso finiamo questo tour promozionale e poi torniamo in Inghilterra. Nel mentre, però, ci fermeremo per fare un pò di scouting. Ho solo due giorni di vacanza tra qui e Tokyo, poi si torna al lavoro. Mai fermarsi".

Prima di dedicarsi al film nello spazio, però, ci sarà tempo per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Due, in arrivo nelle sale il 28 giugno 2024.

Mission: Impossible, Tom Cruise: "Voglio interpretare Ethan Hunt fino a quando avrò 80 anni"

Il punteggio su Rotten Tomatoes di Mission: Impossible 7

La critica ha particolarmente apprezzato il nuovo film che al momento detiene il punteggio più alto di tutto il franchise su Rotten Tomatoes: 98% di recensioni positive. I critici americani lo hanno elogiato in massa, apprezzando moltissimo la coralità del cast e le scene adrenaliniche.

Mission: Impossible: Dead Reckoning Parte Uno arriverà nelle sale italiane a partire da domani.