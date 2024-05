Suri Cruise cambia nome, l'allontanamento dal padre Tom è definitivo?

Suri Cruise ha compiuto 18 anni il 18 aprile e con l'età adulta sono arrivate alcuni importante decisioni. La prima lascerebbe intendere un tentativo di prendere le distanze dall'ingombrante padre Tom Cruise cambiando nome, come rivela Hellomagazine.

Di recente Suri avrebbe partecipato a uno spettacolo teatrale a New York, supportata dalla madre e dai nonni, Martin e Kathleen, dove ha interpretato Filoclea. Nel programma dello spettacolo figura come Suri Noelle, secondo nome della madre Katie Holmes (all'anagrafe Katherine Noelle Holmes, mentre la figlia è registrata semplicemente come Suri Cruise).

Un rapporto padre - figlia difficile

Dopo il divorzio da Katie Holmes, i rapporti tra Tom Cruise e la figlia si sono progressivamente diradati fino a essere quasi inesistenti. Secondo le malelingue la ragione starebbe nel legame tra Tom Cruise e Scientology, dottrina che Katie Holmes non ha mai abbracciato. Suri è stata cresciuta da sua madre a New York e le due hanno sviluppato un legame incredibilmente stretto.

Tom Cruise, per un ex leader di Scientology "è la prima vittima della chiesa"

Parlando con InStyle nel 2022, Katie Holmes ha detto: "Amo così tanto Suri. Il mio obiettivo più grande è sempre stato quello di coltivarla nella sua individualità. Per assicurarmi che sia se stessa e forte al 100%, fiduciosa e capace. E che lo sappia."

Suri sembra aver ereditato il talento dei suoi genitori per la recitazione e ha fatto il suo debutto cinematografico quando ha cantato i titoli di testa del film di Katie, Alone Together, quando aveva 15 anni. Quando le è stato chiesto perché avesse scelto Suri per il lavoro, l'attrice e regista ha detto a Yahoo!: "Voglio sempre il massimo livello di talento, quindi gliel'ho chiesto. Lei è estremamente talentuosa. Ha detto che l'avrebbe fatto e l'ha registrato".