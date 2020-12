Tom Cruise: dopo la sua sfuriata, la crew di Mission: Impossible 7 "cammina sulle uova"

La sfuriata di Tom Cruise sul set Mission: Impossible 7 divenuta virale ha creato un'atmosfera surreale tra la troupe che ora fa di tutto per non urtare il divo furente.

La reazione furiosa di Tom Cruise registrata e diffusa dal Sun ha avuto effetto sulla crew di Mission: Impossible 7. Dopo le dimissioni di alcuni membri dell'equipe, tutti quelli che sono rimasti "camminerebbero sulle uova" per non urtare ulteriormente il divo.

Una fonte vicina alla produzione ha confessato a Us Weekly: "Sono convinti che la sfuriata abbia molto a che fare con il suo ego. A parte le buone intenzioni, non aveva bisogno di sbraitare e delirare come ha fatto."

L'insider ha aggiunto che, dopo che lo sfogo di Tom Cruise è diventato virale, tutti sul set di Mission: Impossible 7 si muovono "come se camminassero sulle uova."

Secondo il Sun, la prima conseguenza della sfuriata in cui Tom Cruise se la prende con la crew di Mission: Impossible 7 colpevole di violare le linee guida anti COVID-19 è stata quella di convincere alcuni lavoranti a fare le valigie e tornarsene a casa.

Per il tabloid inglese, lo sfogo di Tom Cruise sarebbe originato dalla visione di due membri della crew intenti a guardare il monitor di un computer che stavano troppo vicini. Dopo lo stop alle riprese causato dalla pandemia a febbraio, Tom Cruise ce l'avrebbe messa tutta per fare ritorno sul set italiano nella massima sicurezza e a farlo infuriare sarebbe la leggerezza di alcuni dei suoi collaboratori, poco attenti alle conseguenze dei loro comportamenti.

Tom Cruise: l'ex membro di Scientology smaschera le intenzioni della sfuriata su set

Anche fonti vicine a People hanno sottolineato l'enorme pressione a cui Tom Cruise è sottoposto al momento spiegando: "Difficile descrivere quanto intensamente sia focalizzato su ogni film che fa, punta a fare il meglio possibile. I film di Mission: Impossible per lui sono davvero speciali. Sono i suoi film. Tom ha aiutato a mettere in pratica le regole anti COVID sul set. Ovvio che se la prende sul personale quando il protocollo non viene rispettato."

Mission: Impossible 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.