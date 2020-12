Tom Cruise: l'ex membro di Scientology smaschera le intenzioni della sfuriata su set

Tom Cruise è finito nell'occhio del ciclone per il duro sfogo di cui si è reso protagonista contro alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7. L'ex membro di Scientology Leah Remini si è scagliata contro Tom Cruise, accusandolo di avere una personalità violenta e ha ricondotto il suo comportamento alla Chiesa di Scientology.

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise e Vanessa Kirby in una scena del film

In seguito all'attacco di Leah Remini in una lettera pubblicata su The Underground Bunker contro Tom Cruise e il suo comportamento sul set di Mission: Impossible 7, è arrivata la risposta da parte dell'organizzazione basata sulle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard. Come riportato da The Wrap, un portavoce di Scientology ha dichiarato: "Nel mondo e negli Stati Uniti, la Chiesa di Scientology ha fatto più di qualsiasi altra istituzione religiosa per promuovere azioni di prevenzione da Covid-19 e per sensibilizzare sull'argomento. Prima ancora della comunicazione dei lockdown generalizzati, la Chiesa si era già mossa contro la diffusione del virus. Remini è una risorsa a cui non prestare fede e, come lei stessa ha ammesso, attacca Scientology per soldi e pubblicità".

Leah Remini ha attaccato Tom Cruise sostenendo che la sua mossa abbia avuto fini pubblicitari. Secondo l'attrice, Cruise avrebbe semplicemente rispettato una modalità di comportamento tipica di Scientology e avrebbe allineato le sue dichiarazioni al suo carattere irascibile. I portavoce di Tom Cruise non hanno ancora risposto.