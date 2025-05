Tom Cruise e la scena di Mission: Impossible con uno scafandro da 50 kg: "Ci sono voluti anni per prepararla"

Tom Cruise si è spinto ancora una volta oltre i suoi limiti fisici per le acrobazie di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

In una recente apparizione al Tonight Show, Cruise ha descritto la lunga sequenza subacquea presente nel nuovo capitolo della saga, in cui Ethan Hunt deve infiltrarsi in un sottomarino. Cruise ha detto che durante la scena "non riusciva a vedere nulla" a causa delle luci subacquee. Non solo ha girato la scena alla cieca, ma ha dovuto farlo indossando uno scafandro che pesava circa 50 chili.

"Molte volte non riuscivo a vedere a causa del riflesso della luce", ha spiegato l'attore. "Quindi, mi muovevo sul set, un po' alla cieca, e passavo molto tempo a capire i miei movimenti mentre stavamo definendo le inquadrature. Poi, una volta fatto, ho avuto diverse difficoltà. Inoltre, la tuta, quando è bagnata, aumenta di peso di circa 50 chili. Quindi, il tipo di allenamenti e le cose che devo fare per prepararmi richiedono anni. E sì, e lo sto producendo, quindi devi metterci anche questo tipo di cose".

Mission: Impossible - The Final Reckoning, una scena che è già leggenda

Mission: Impossible - The Final Reckoning: un'immagine del film

Non è la prima volta che Cruise parla dell'acrobazia subacquea del film. Il quattro volte candidato all'Oscar aveva già detto di essere stato costretto a respirare la propria anidride carbonica durante le riprese della sequenza a causa dei limiti della sua attrezzatura subacquea.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una foto

"Respiravo la mia stessa anidride carbonica", aveva detto Cruise. "Si accumulava nel corpo e influiva sui muscoli. Dovevo superare tutto questo durante le riprese ed essere comunque consapevole del resto".

Dopo l'anteprima mondiale tenutasi al Festival di Cannes, Mission: Impossible - The Final Reckoning debutterà nelle sale italiane il 22 maggio prossimo, dopo alcune anteprime sul territorio nazionale lo scorso 19 maggio. Ancora non è chiaro se si tratterà o meno dell'ultimo capitolo della saga, visto che Cruise stesso non si è sbilanciato in merito. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.

Di cosa parla l'ultimo capitolo, The Final Reckoning

Diretto da Christopher McQuarrie e seguito di Dead Reckoning del 2023, l'ottavo capitolo del franchise di Mission: Impossible vedrà il ritorno di Cruise nei panni di Ethan Hunt, ancora una volta impegnato nella lotta contro l'Entità, un'intelligenza artificiale malvagia.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, uscito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.