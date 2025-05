Mission: Impossible - The Final Reckoning, in un nuovo video Tom Cruise gira una spettacolare scena sott'acqua

Tom Cruise viene mostrato durante le riprese di una spettacolare scena d'azione realizzata per Mission: Impossible - The Final Reckoning interamente sott'acqua in un nuovo video condiviso online.

L'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt arriverà nelle sale italiane il 22 maggio dopo la presentazione in anteprima mondiale che avverrà al Festival di Cannes.

La nuova scena d'azione condivisa online

Nel video del dietro le quinte di Mission: Impossible - The Final Reckoning si svela che Tom Cruise, il regista e la troupe comunicavano usando dei segni durante i ciak che si sono svolti in una profonda vasca.

La star del franchise e Christopher McQuarrie hanno spiegato qualche dettaglio del modo in cui hanno lavorato in modo pratico, rapido ed efficiente.

L'ottava avventura di Ethan Hunt si preannuncia come un epilogo ad alto tasso di adrenalina, come dimostrano i filmati condivisi online nelle ultime settimane.

Ecco il video:

Il cast e la troupe

L'ultimo capitolo di Mission: Impossible è scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Cruise, oltre a essere protagonista, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Il film, secondo alcune recenti indiscrezioni, dovrebbe avere una durata di 171 minuti, ovvero 2 ore e 51 minuti. Per ora bisognerà attendere la conferma, probabilmente grazie alle informazioni diffuse dagli organizzatori del Festival di Cannes.

Nel cast ci saranno inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.