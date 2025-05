Mission: Impossible - The Final Reckoning, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

È scaduto l'embargo sulle recensioni di Mission: Impossible - The Final Reckoning e proprio per questo motivo, su Rotten Tomatoes è disponibile il capitolo conclusivo dell'epopea di Ethan Hunt.

In attesa di scoprire se si tratterà davvero della fine del franchise iniziato più di vent'anni fa con protagonista assoluto Tom Cruise, ecco i primi responsi sul film.

I primi giudizi su Mission: Impossible - The Final Reckoning

In che modo è stato accolto su Rotten Tomatoes il nuovo Mission: Impossible? Le scene d'azione, come prevedibile, pare siano all'altezza, ma la trama viene giudicata troppo densa.

Tom Cruise in una scena di Dead Reckoning

Secondo i commenti su Rotten Tomatoes, chi si approccia per la prima volta al franchise potrebbe perdere qualche dettaglio ed è per questo che sarebbe utile recuperare i film precedenti. Inoltre, The Final Reckoning potrebbe avere un grande problema: il villain. In base ai giudizi su RT, il cattivo di The Final Reckoning non regge il confronto con i suoi predecessori.

Gli elogi a Tom Cruise e le recensioni contrastanti su The Final Reckoning

A ricevere grandi complimenti è stato ancora una volta Tom Cruise e i fan di lunga data della saga non dovrebbero rimanere particolarmente delusi da questo presunto capitolo conclusivo.

Le recensioni rimangono contrastanti e molti accusano la campagna promozionale del film, che sarebbe stata particolarmente fuorviante rispetto a ciò che poi si è rivelato essere il film, frutto probabilmente anche delle tensioni tra Cruise e Paramount sulla strategia da seguire.

Primo piano di Tom Cruise in The Final Reckoning

In ogni caso, Mission: Impossible - The Final Reckoning ha raggiunto sinora l'88% con 91 recensioni ma la percentuale cambierà inevitabilmente nei prossimi giorni con la crescita delle recensioni. Nel cast del film anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales e Pom Klementieff.