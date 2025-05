Tom Cruise si arrampica in cima al BFI IMAX di Londra e viene accolto da una standing ovation

Tom Cruise si è recato a Londra per ricevere la BFI Fellowship e non ha perso occasione per farsi notare il più possibile.

Nel corso del suo viaggio, infatti, sembra aver trovato il tempo per una piacevole passeggiata sopra uno degli edifici più iconici della città. La star di Mission: Impossible è stata fotografata sul tetto dell'edificio BFI IMAX di Londra. Non è chiaro come l'attore abbia scalato il tetto, ma fonti vicine a Cruise hanno confermato che lo ha scalato personalmente.

Dal filmato pubblicato online si può notare che l'edificio BFI IMAX è attualmente avvolto dai billboard di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Paramount Pictures lancerà l'ottavo capitolo del franchise nelle sale il 23 maggio.

La standing ovation a Londra e l'atteso debutto a Cannes

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

Prima di allora, Cruise farà il suo debutto a Cannes la prossima settimana. Il film sarà presentato fuori concorso il 14 maggio e Cruise, il regista Christopher McQuarrie e il cast calcheranno il famoso tappeto rosso. Cruise ci regalerà un'acrobazia simile anche sulla Croisette? Magari un saluto dal tetto del Grand Palais? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in un primo piano

Nel frattempo, alla cerimonia per la consegna della BFI Fellowship, stavolta all'interno del BFI IMAX di Londra, l'attore è stato accolto da una calorosissima standing ovation, a testimonianza di quanto il pubblico ami moltissimo una delle star più iconiche di Hollywood.

In Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'Ethan Hunt di Cruise deve affrontare il suo nemico più pericoloso sotto forma di un'intelligenza artificiale nota come Entità. Il film completa la trama del film precedente: Hunt è ora in possesso della chiave necessaria per sconfiggere l'Entità. Prima di poterlo fare, deve riunire la sua squadra per trovare il sottomarino russo affondato che contiene il codice sorgente necessario per distruggere questa tecnologia.