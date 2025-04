Emma D’Arcy insieme a Tom Cruise nel nuovo film senza nome di Alejandro G. Iñárritu: "Sono tra i maestri"

La star di House of the Dragon, Emma D'Arcy, si è unita a Tom Cruise nel film senza titolo del regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, le cui riprese sono in corso nel Regno Unito.

Emma D'Arcy, volto iconico di House of the Dragon, si unisce a Tom Cruise nel misterioso progetto di Alejandro G. Iñárritu, che promette una narrazione epica tra potere e redenzione. Tra Pinewood Studios e un cast stellare che include Sandra Hüller e Riz Ahmed, l'attrice commenta l'entusiasmo di lavorare con "maestri del loro mestiere".

Emma D'Arcy tra draghi e missioni impossibili

Dopo aver conquistato i cuori dei fan nei panni della fiera Rhaenyra Targaryen, Emma D'Arcy spalanca le porte a un'avventura completamente diversa, ma non meno titanica. L'interprete di House of the Dragon ha infatti annunciato di essere entrata nel cast del nuovo, ancora senza titolo, progetto di Alejandro González Iñárritu, girato nei celebri Pinewood Studios nel Regno Unito. Al suo fianco, un colosso di Hollywood come Tom Cruise, con cui D'Arcy non nasconde l'entusiasmo di condividere il set: "Sono entusiasta di lavorare con artisti così straordinari e rigorosi come Alejandro e Tom," ha dichiarato, "sono maestri nel loro mestiere e vederli all'opera insieme è stato un privilegio."

Una foto di Tom Cruise in Top Gun

La pellicola, che debutterà il 2 ottobre 2026 grazie a Warner Bros e Legendary Entertainment, promette una trama avvincente: "L'uomo più potente del mondo intraprende una frenetica missione per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità, prima che il disastro da lui stesso scatenato distrugga ogni cosa." Una sinossi che preannuncia il ritorno di Iñárritu a una narrazione visionaria, affiancato dai fidati co-sceneggiatori di Birdman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone.

Accanto alla star di Top Gun, un ensemble che brilla per talento e versatilità: Sandra Hüller (Anatomia di una caduta), Riz Ahmed (Sound of Metal), John Goodman (Il grande Lebowski), Jesse Plemons, Sophie Wilde e Michael Stuhlbarg. Un dream team che ha già conquistato l'attenzione, mentre Cruise descrive questa esperienza come "il momento più entusiasmante della mia vita" lavorando con il regista premio Oscar.