Tom Clancy's Jack Ryan 3: il trailer dei nuovi episodi della serie con star John Krasinski

Il 21 dicembre arriverà sugli schermi di Prime Video Tom Clancy's Jack Ryan 3, la terza stagione della serie con star John Krasinski e il trailer regala nuove spettacolari sequenze del progetto tratto dai romanzi.

Nel video si vede infatti il protagonista mentre cerca di bloccare una cospirazione che potrebbe avere delle conseguenze drammatiche sulla pace nel mondo e prova a fuggire da chi ha cercato di incastrarlo, situazione che porta quindi a inseguimenti, esplosioni e tanta tensione.

Nella terza stagione della serie Tom Clancy's Jack Ryan, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo dopo essere stato accusato ingiustamente di avere un ruolo in una cospirazione. Ricercato dalla CIA e da una fazione ribelle internazionale che ha scoperto, Jack è costretto a spostarsi di nazione in nazione per cercare di rimanere in vita ed evitare un conflitto globale,

Nel cast, oltre alla star di A Quiet Place, ci sono anche Wendell Pierce e Michael Kelly nei ruoli di James Greer e Mike Novembre.

Il team di autori stanno ora valutando la possibilità di realizzare uno spinoff con al centro Ding Chavez, ruolo affidato a Michael Peña. Il personaggio verrà introdotto nell'episodio finale della terza stagione e sarà una presenza fissa nella quarta. Attualmente lo show è in fase di sviluppo. Chavez è un membro della CIA e tra le pagine compie varie missioni viaggiando in nazioni come la Colombia, l'Iran e il Regno Unito dove si occupa del team di Rainbox Six. Il personaggio è apparso in ben 22 romanzi del Jack Ryan Universe.