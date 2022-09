Tom Clancy's Jack Ryan 3: annunciata la data di uscita

Tom Clancy's Jack Ryan 3 ha ora una data di uscita: gli otto episodi inediti arriveranno su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, da mercoledì 21 dicembre.

Online è stato inoltre condiviso il poster del nuovo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi con al centro il protagonista interpretato da John Krasinski.

Tom Clancy's Jack Ryan: il poster della stagione 3

Nella terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo dopo essere stato accusato ingiustamente di avere un ruolo in una cospirazione. Ricercato dalla CIA e da una fazione ribelle internazionale che ha scoperto, Jack è costretto a spostarsi di nazione in nazione per cercare di rimanere in vita ed evitare un conflitto globale,

Nel cast ci sono anche Wendell Pierce e Michael Kelly nei ruoli di James Greer e Mike Novembre.

Il team di autori stanno ora valutando la possibilità di realizzare uno spinoff con al centro Ding Chavez, ruolo affidato a Michael Peña. Il personaggio verrà introdotto nell'episodio finale della terza stagione e sarà una presenza fissa nella quarta. Attualmente lo show è in fase di sviluppo. Chavez è un membro della CIA e tra le pagine compie varie missioni viaggiando in nazioni come la Colombia, l'Iran e il Regno Unito dove si occupa del team di Rainbox Six. Il personaggio è apparso in ben 22 romanzi del Jack Ryan Universe.