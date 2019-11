Tolo Tolo: Nichi Vendola al fianco di Checco Zalone nel nuovo film

In Tolo Tolo, prossimo film di Checco Zalone, ci sarà anche Nichi Vendola, l'ex governatore della Regione Puglia, che apparirà in un cameo nel ruolo di se stesso.

Anche se rumor riferiscono che Nichi Vendola, ex governatore della Regione Puglia, sarà protagonista, insieme a Checco Zalone, di una scena girata in un villa lontana da occhi indiscreti che, nella finzione di Tolo Tolo, è la residenza estiva del politico a cui il protagonista chiederà aiuto. Non si sa altro, se non che Vendola non sarà il solito "notabile" pugliese a far compagnia a Zalone: insieme a loro anche il cantante Nicola Di Bari.

Scopriremo molto altro quando Tolo Tolo arriverà al cinema, il prossimo 1° gennaio. Al centro della trama, non ancora rivelata nei dettagli, ci sarà un viaggio compiuto dal personaggio interpretato da Checco Zalone, nome d'arte di Luca Medici, tra l'Africa e l'Italia. Il progetto comprenderà anche delle canzoni originali scritte dalla star della comicità e uno dei brani si intitolerà Se t'immigra dentro il cuore.

Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con Paolo Virzì, seguirà quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso. Al fianco del protagonista ci sarà anche un carabiniere che diventa suo amico e compagno di avventure.