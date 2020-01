Tolo Tolo: la crema antirughe di Checco Zalone va a ruba nelle farmacie pugliesi

Tolo Tolo non smette di meravigliare, il film di Checco Zalone, dopo essere diventato un campione di incassi al boxoffice, ora inizia ad influenzare anche gli acquisti degli italiani, soprattutto in fatto di creme antirughe, stando a quanto fanno sapere i farmacisti pugliesi, che si sono trovati a fronteggiare numerose richieste particolari.

Checco Zalone influencer per caso. Come successe a Renzo Arbore ai tempi di Indietro Tutta e dell'inesistente Cacao Meravigliao, il film Tolo Tolo oltre a sbancare al botteghino sembra stia influenzando anche gli acquisti degli spettatori come riferiscono i farmacisti pugliesi. Nel film campione di incassi il protagonista esalta le qualità antirughe della crema all'acido ialuronico (che ha differenza del Cacao di Arbore esiste davvero) e dal primo gennaio, data di uscita della pellicola, le richieste dei vasetti Gold e Platinum, sono aumentate in misura esponenziale.

Tolo Tolo: Souleymane Silla con Checco Zalone in una scena del film

Nel film - qui potete leggere la nostra recensione di Tolo Tolo - Checco resta coinvolto in attentati terroristici e traversate del Mediterraneo ma la sua fede nella molecola resta intatta e questo ha convinto gli spettatori pugliesi ad acquistare il prodotto. I farmacisti della regione che ha dato i natali a Zalone si trovano sempre più spesso davanti a clienti che chiedono "un barattolo di crema, quella nei vasetti 'Platinum' o 'Gold'" e se il povero dottore chiede lumi, si sente rispondere "Ma come Non ha visto il film di Zalone?". Altri clienti meno decisi chiedono semplicemente informazioni del tipo "La vendete quella crema antirughe nei vasetti dorati e argentati?". Insomma Checco Zalone fa tendenza anche in farmacia è chissà se anche gli altri prodotti citati nel film hanno visto aumentare il loro fatturato grazie al comico pugliese.