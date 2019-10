Carlo Verdone in farmacia come il Dr. House: "Oggi ho risolto un altro caso"

Carlo Verdone appare a sorpresa in farmacia, non come cliente ma nelle vesti di farmacista ad honorem. L'ultimo post condiviso dall'attore e regista su Facebook sembra la scena di un suo film, con l'esilarante (e illuminante) scambio di battute tra Verdone e una signora afflitta da una fastidiosa tosse secca.

Chi segue Carlo Verdone da tempo sa che tra le sue passioni, oltre al cinema, ci sono anche la farmacologia e la medicina. In più di un'occasione, l'attore e regista ha spiegato che riceve le telefonate di amici che gli chiedono consigli su malanni di varia natura e lui tenta di arrivare al cuore del problema sottoponendo loro la sua personalissima diagnosi che poi andrà convalidata da un medico.

Nel suo ultimo post su Facebook, Verdone ha raccontato di essersi recato in farmacia per "distrarsi" dopo una mattinata trascorsa a controllare gli effetti speciali del mio ultimo film (Carlo è impegnato con la post-produzione di Si vive una volta sola, in cui tra l'altro interpreta un chirurgo)

Carlo Verdone considera la farmacia il suo regno: "Sembra una follia ma io mi esalto a dare una mano con un parere, e con la benevolenza delle farmaciste porto un po' di allegria e rassicurazione. Oggi ho risolto un altro caso. Una signora da un mese aveva la tosse secca. Non soffriva di allergie, non aveva bronchite, non aveva reflusso gastrico perché già prendeva un farmaco." Durante il colorito scambio di battute che segue con la signora in questione, il dottor Verdone intuisce che la causa della tosse secca che affligge la donna è un ACE inibitore che lei prende per regolarizzare la pressione. "Signora, il suo medico dovrà cambiare l'Ace inibitore con un sartanico. E vedrà che la tosse sparisce. Un applauso è partito dalle farmaciste."

Alla fine del post, Carlo Verdone ha tenuto a sottolineare (onde evitare polemiche) che lui offre solo consigli e pareri e non è mai andato oltre: "Dovessi sbaglià, ma non è mai accaduto."