Tolo Tolo di Checco Zalone vicino ai 42 milioni, un italiano su 10 ha già visto il film

Gli incassi di Tolo Tolo continuano a crescere, il film di Checco Zalone si prepara a superare il traguardo dei 42 milioni di euro, nel frattempo 6 milioni di italiani, un italiano su 10, hanno già visto il film.

Tolo Tolo: una scena del film con Checco Zalone e Souleymane Silla

I dati Cinetel di ieri svelano che Tolo Tolo ha incassato altri 289.446 euro, con 50.860 presenze, arrivando a quota 41.830.487 euro. Di questo passo il comico pugliese potrebbe battere se stesso, superando gli incassi di Che bella giornata, quinto incasso italiano di sempre (finora). Il film è a un passo dal raggiungere i 6 milioni di spettatori, ciò significa che un italiano su 10 ha goduto della visione di Tolo Tolo.

Uscito il 1 gennaio, Tolo Tolo ha segnato un record d'incassi raccogliendo 8,7 milioni di euro nelle prime 24 ore, ma ha anche suscitato reazioni diverse nei politici di destra e di sinistra dopo la visione del film di Checco Zalone.

Tolo Tolo: che significa il titolo del film di Checco Zalone?

Qui potete leggere la nostra recensione di Tolo Tolo, che racconta la storia di un imprenditore pugliese che, per fuggire ai debiti in seguito a un'iniziativa fallimentare, si rifugia in Africa. Quando anche lì i suoi sogni vanno in frantumi, decide di tornare in patria ma per vie traverse, affrontando il cosiddetto "grande viaggio" insieme ai migranti che sperano in una vita migliore sul continente europeo.