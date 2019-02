Tolkien: Nicholas Hoult e Lily Collins nel trailer del film biografico

Tolkien è il nuovo film biografico, con protagonisti Nicholas Hoult e Lily Collins, in cui si racconta la vita dell'autore dell'amata saga de Il Signore degli Anelli, e online Fox Searchlight ha condiviso il primo trailer ufficiale del progetto, distribuito nelle sale americane dal 10 maggio.

Sul grande schermo si racconteranno gli anni che hanno formato l'autore, rimasto orfano, mentre scopre l'amicizia, l'amore e l'ispirazione artistica frequentando un gruppo di emarginati durante gli anni della scuola. Tolkien si ritrova poi ad affrontare la prima Guerra Mondiale, evento che spezza quella "compagnia", esperienze che contribuiranno a dare forma al racconto ambientato nella Terra di Mezzo.

Ecco il trailer:

Il film, in uscita il 10 maggio 2019, ha come protagonisti Nicholas Hoult nel ruolo dell'autore e Lily Collins in quello della moglie Edith Bratt. La regia è firmata da Dome Karukoski, mentre la sceneggiatura è scritta da David Gleeson e Stephen Beresford.

Nel cast anche Tom Glynn-Carney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Albie Marber, Colm Meaney, e Genevieve O'Reilly.