Top Gun: Maverick, perché Meg Ryan e Kelly McGillis non sono nel film?

Il regista di Top Gun: Maverick ha rivelato le ragioni per cui non vedremo Meg Ryan e Kelly McGillis nel film.

È quasi il momento di Top Gun: Maverick, e a giudicare da ciò che sta dicendo la critica al riguardo, sarà un momento davvero glorioso e un altro grande ritorno sullo schermo per Tom cruise. Ma nel film non vedremo né Meg Ryan né Kelly McGillis, ed è il regista della pellicola a spiegarci perché.

Le interpreti di Carole e Charlie sono infatti assenti dal sequel del film del 1986, ambientato 30 anni dopo l'originale (sebbene Ryan appaia in dei flashback con dei filmati di repertorio appartenenti al film originale).

Il motivo di quest'assenza è stato rivelato dal regista Joseph Kosinski , che come riporta IndieWire, ha affermato ai microfoni di Insider: "Non sono storie che abbiamo buttato lì per caso. E non volevo che ogni storyline guardasse continuamente al passato. È stato importante introdurre anche dei nuovi personaggi".

Tra questi potrebbe rientrare anche la Penny Benjamin di Jennifer Connelly, una madre single proprietaria del bar vicino la scuola di volo di Maverick, e un personaggio che sebbene sia da tempo parte dell'universo di Top Gun, non avevamo mai visto in volto (dato che nel primo film ha solo una menzione come 'La figlia dell'Ammiraglio').

"Penny Benjamin, qualcuno di cui ho sentito parlare ma che non avevo mai visto prima... Mi è sembrata un'ottima opportunità per portare il personaggio di Jennifer Connelly in questo film" ha convenuto il regista.

Top Gun: Maverick sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, mentre arriverà a fine mese nelle sale di tutto il mondo.